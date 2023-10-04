  • 31°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 21:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞士名錶】健力士紀錄最多隕石腕錶　集12顆太空碎片　售逾190萬

個人增值 20:30 2023/10/04

分享：

分享：

隕石錶盤在腕錶界風靡一時，瑞士錶工坊Louis Moinet製錶工藝高超之外，素以巴洛克風格的壯麗設計和複雜功能著稱，熱愛以外太空隕石為製造材料，該錶廠的最新出品Cosmopolis把隕石錶這個類型推向極致。它使用陀飛輪（tourbillon）機芯，最獨特之處是錶盤和錶面竟嵌入了12塊不同來歷的隕石碎片標本，顛覆了現有的、通常只會使用一塊隕石的隕石錶盤設計。Cosmopolis在上月底發布後，在21日獲健力士世界紀錄認證為「鑲有最多隕石的腕錶」（The Most Meteorite inserts in a watch）。

（Ateliers Louis Moinet）

Louis Moinet工作室由Jean-Marie Schaller於2004年創立，廠牌名字來自傳奇製錶大師Louis Moinet。Louis Moinet於1816年開發的Compteur de Tièrces腕錶在2013年一場拍賣會上亮相，改寫了鐘錶歷史，不單於2016年被追溯為「世界上第一枚計時碼錶」（World’s first chronograph）而獲健力士世界紀錄殊榮，及後又於2020年被授予「世界上第一枚高頻秒錶」（first high-frequency stopwatch）的第二項健力士世界紀錄。

（Ateliers Louis Moinet）

錶廠行政總裁兼創意總監Jean-Marie Schaller對隕石的迷戀，是此枚Cosmopolis背後的創意火花。這些宇宙岩石在撞擊地球之前，穿梭於外太空，其中一些比地球本身還要古老，甚至足以到見證太陽系的形成。錶盤上使用的十二顆隕石碎片均為稀有的標本，其中一些源自月球和火星，有些則來自世界各地的隕石雨和小行星。

Louis Moinet Cosmopolis更多細節：

  • 深灰色的錶盤外緣上，鑲有十個金色圓環，內部所嵌的是十種不同的隕石標本，而6點位的大片區域則留給飛行陀飛輪。（Ateliers Louis Moinet）
    • 點擊圖片放大
    +6
    +5

    Louis Moinet Cosmopolis為獨一無二的作品，售價225,000瑞士法郎（不含稅，折合約191萬港元）

    相關文章：

    TAG Heuer Monaco系列超新星Night Driver　全夜光藍錶面限量600枚定價7.5萬

    勞力士嵌入iPhone 15　杜拜限量版18K金鑲鑽土豪手機　最貴440萬

    【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款不同事業階段的勞力士

    ＝＝＝＝＝

    ET財智Talk
    【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署


    想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

    開啟hket App，閱讀全文

    欄名 : 品味投資

    最新專欄文章 更多

    TAG Heuer Monaco系列超新星Night Driver　全夜光藍錶面限量600枚定價7.5萬
    2023/09/29
    TAG Heuer Monaco系列超新星Night Driver　全夜光藍錶面限量600枚定價7.5萬
    【品味投資】富藝斯秋拍10月舉行　奈良美智《不就是不》首登估價7,200萬
    2023/09/26
    【品味投資】富藝斯秋拍10月舉行　奈良美智《不就是不》首登估價7,200萬
    勞力士嵌入iPhone 15　杜拜限量版18K金鑲鑽土豪手機　最貴440萬
    2023/09/19
    勞力士嵌入iPhone 15　杜拜限量版18K金鑲鑽土豪手機　最貴440萬
    【最貴智能手錶】華為再劍指蘋果　2.5萬元「黃金智能腕錶」　採用18K金材質
    2023/09/18
    【最貴智能手錶】華為再劍指蘋果　2.5萬元「黃金智能腕錶」　採用18K金材質
    【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款不同事業階段的勞力士
    2023/09/16
    【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款不同事業階段的勞力士
    勞力士 瑞士法郎 鐘錶 時裝服飾 太陽 小行星 地球 月球 火星 鐘錶

    下一篇文章

    近4成港人曾成為詐騙目標　3招避免陷數碼騙案
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款