【瑞士名錶】健力士紀錄最多隕石腕錶　集12顆太空碎片　售逾190萬

隕石錶盤在腕錶界風靡一時，瑞士錶工坊Louis Moinet製錶工藝高超之外，素以巴洛克風格的壯麗設計和複雜功能著稱，熱愛以外太空隕石為製造材料，該錶廠的最新出品Cosmopolis把隕石錶這個類型推向極致。它使用陀飛輪（tourbillon）機芯，最獨特之處是錶盤和錶面竟嵌入了12塊不同來歷的隕石碎片標本，顛覆了現有的、通常只會使用一塊隕石的隕石錶盤設計。Cosmopolis在上月底發布後，在21日獲健力士世界紀錄認證為「鑲有最多隕石的腕錶」（The Most Meteorite inserts in a watch）。

▲ （Ateliers Louis Moinet）

Louis Moinet工作室由Jean-Marie Schaller於2004年創立，廠牌名字來自傳奇製錶大師Louis Moinet。Louis Moinet於1816年開發的Compteur de Tièrces腕錶在2013年一場拍賣會上亮相，改寫了鐘錶歷史，不單於2016年被追溯為「世界上第一枚計時碼錶」（World’s first chronograph）而獲健力士世界紀錄殊榮，及後又於2020年被授予「世界上第一枚高頻秒錶」（first high-frequency stopwatch）的第二項健力士世界紀錄。

▲ （Ateliers Louis Moinet）

錶廠行政總裁兼創意總監Jean-Marie Schaller對隕石的迷戀，是此枚Cosmopolis背後的創意火花。這些宇宙岩石在撞擊地球之前，穿梭於外太空，其中一些比地球本身還要古老，甚至足以到見證太陽系的形成。錶盤上使用的十二顆隕石碎片均為稀有的標本，其中一些源自月球和火星，有些則來自世界各地的隕石雨和小行星。

Louis Moinet Cosmopolis更多細節：

▲ 深灰色的錶盤外緣上，鑲有十個金色圓環，內部所嵌的是十種不同的隕石標本，而6點位的大片區域則留給飛行陀飛輪。（Ateliers Louis Moinet） ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Louis Moinet Cosmopolis為獨一無二的作品，售價225,000瑞士法郎（不含稅，折合約191萬港元）。

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