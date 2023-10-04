中銀香港︰高債息若回落　有利科技股　第四季可望造好

經過中秋國慶的長假期後，市場正式進入第四季。憑著人工智能AI概念，美股首兩季上升約16%，但隨著AI熱潮逐漸減退，科技股佔比較多的美股於8月開始見頂回落，標普500指數今年第三季錄得下跌近3.65%，9月更下跌超過4.8%。進入第四季，究竟美股今年能否錄得正回報，符合第四季的季節性效應？

要預測美股的表現，先要了解美股的特性。以標普500指數為例，指數是以市值加權法計算，即每成分股所佔的權重與其市值成正相關。當個別企業的市值越高，對指數的影響便越大。儘管標普500指數包含500隻股票，但隨著資訊科技成為市場的大趨勢，7間科技相關的大企業股票已主導標普500指數今年的表現。

通脹只要走近目標 減息憧憬會隨之出現

以科技股為主的增長型板塊最受債息的影響。由於美股中增長型板塊佔比較多，要預測美股表現，便要了解債息未來的走勢。現時美國2年期債息升至16年多來高位，這反映市場預期未來利率將會處於較高水平。未來債息能否繼續處於較高的水平，其中可以參考利率預期。由於緊縮貨幣政策對經濟影響存在滯後效應，加上美聯儲本輪超過十多次的加息，令通脹朝向目標水平已成事實，只是真正到達「目的地」在何時。故此，當未來公佈的通脹數據繼續強化市場對快將到達「目的地」的預期，減息的憧憬便會隨之出現。

國債是利率週期中最先見底的資產

由於國債是在利率週期中率先見底的資產，代表債息並不需要等待貨幣政策真正進入減息週期，只要減息的憧憬出現便會首先下跌，屆時一些長存續期的資產便會因而受惠。科技股往往被視為長存續期的資產，對利率敏感度較高，令科技股佔比較多的美股對債息敏感度較高。若通脹逐步回落，令市場對減息的憧憬出現，高企的債息便有望回落。而早前調整幅度較大的增長型板塊亦會因而出現支持，若市場氣氛配合，不排除歷年來第四季美股普遍造好的季節性因素於今年會繼續出現。惟近日受到高利率因素，以及短暫解決的美國政府停擺風險仍存在影響，預期股市的波動性仍然較高，因此資產配置依然是重要的。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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