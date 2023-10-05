【大行分析】美銀：繼續看好美國大型股　有這5大理由

美股近期回落，因市場預期高利率持續，避險情緒濃厚，美國國債孳息率集體走高，美匯高企。儘管背景利淡美股，美國銀行（Bank of America）策略師Savita Subramanian卻繼續看好美國藍籌股的未來表現，並給出五大理由支持。

1. 標指走勢良好

成長為藍籌股（large caps）的股票，通常會從那些降班為小型股（small caps）的同業奪取份額。不過，自2021年以來，藍籌股降班成小型股的數量，比小型股升格成藍籌股的數量多出50%。這個趨勢與過去幾十年來完全相反，這表明市場正經歷淘弱留強的過程。

自利率開始上升以來，羅素2000指數（Russell 2000，又稱美國小型股2000指數）成份股公司中有三分一出現虧損，而標指（S&P 500）成份股公司的虧損比例僅約二十分一。可見標指儘管短期向下，但其成份股實力已相對雄厚。

2. 高現金殖利率刺激美國嬰兒潮世代消費

美銀認為，預期利率高企並非全屬壞事，因為這有助推動美國人消費，尤其是嬰兒潮世代。

自上世紀80年代以來，美國債務佔美國GDP的比重上升了90%，期內嬰兒潮世代的淨資產規模達到77萬億美元，金融資產規模則達60萬億美元。如今現金回報率處於較高的5%水平，相當於每年4萬億美元，即美國GDP的14%。 此外，多年的超低利率帶來的再融資機會，使有效抵押貸款利率（3.6%）低於新冠疫情前的水平（3.9%）。 嬰兒潮世代的額外回報有助刺激開支，並將大量財富或實體資產轉移給X世代及Z世代。

3. 美國製造業重振 利好周期性股票

美聯儲近日仍在強調，美國經濟仍然過熱，因此無法停止加息。美銀認為，這對債券而言是壞消息，但對周期性股票和一般股票來講卻屬好消息。

美銀指出，儘管面臨資本成本上升，美國企業仍選擇在距離美國本土更近的地方進行生產基地的重建；製造業經歷過去十年投資不足後變得有復興的必要，也將受到美國政府刺激措施的提振。在這背景下，金融、工業和材料等周期性股票可望跑出。

4. 即使利率高企 股票回報仍算可觀

市場上有觀點認為目前美股股票風險溢價 (ERP) 是零，所以應該購買債券。風險溢價是指持有一項高風險資產時，投資者會要求一個高於無風險利率（risk-free interest rate）的回報，作為補償需承擔的額外風險。這個高於無風險利率的回報差額就是風險溢價。風險溢價與風險成正比關係。

美銀指出，以上「美股ERP為0」的說法是將標指的20倍市盈率（PE）與美國國債的5%名義孳息率（nominal Tsy yields of 5%）進行收益率上的比較；該行認為，將實際利率（real rates）與ERP作比較，才是更加恰當準確的做法。

目前2%的實際利率，反映目前約300個基點的ERP與過去十年的平均水平相比較低，但與85年至05年勞動市場效率繁榮時期相比仍然較高， 而該段時期內的實際利率為3.5%，標指的每年回報率為15%。

5. 等權重股票仍然相對便宜

等權重（qual-weighted）標指的ERP，較市值加權（cap-weighted）標指的ERP高出逾50個基點，並且以17倍的市盈率交易。美銀的Regime指標顯示，美國股市轉向「復甦」周期階段，這通常與盈利回升有關。

該行又預測，2024年的美股的每股盈利（EPS）增長8%。而在過去的「復甦」周期，等權重標指的表現通常也跑贏市值加權標指。

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