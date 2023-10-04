高盛︰人生大事令退休儲蓄減37%　生孩子、提早退休或釀「財務漩渦」

CNBC援引高盛最新研究指，結婚生子、買樓以及提早退休等一系列人生大事和財務優先事項，可能會造成財務漩渦（financial vortex）現象，令退休儲蓄減少高達37%。

高盛《2023年退休調查與洞察報告》對5,261名美國人進行了調查，發現更多美國打工仔（65%）對實現退休儲蓄目標的能力充滿信心，去年這一比例為57%。然而，即使是最勤奮的儲蓄者，人生中的一些事件也會阻礙他們的退休準備。

提早退休等人生大事或致退休儲蓄減37%

高盛研究發現，62歲提早退休可能會使退休儲蓄總額減少25%。同時，學生貸款可能導致退休儲蓄總額減少19%；護理可能會導致18%的缺口；職業生涯早期的現金支出會導致16%的減少；薪資增長與退休儲蓄增長比例不一致會導致13%的減少；財務困難會導致5%的減少。

高盛高級退休策略師Chris Cedar在報告中表示，對於經歷多次此類事件或因素的儲戶來說，他們的退休儲蓄可能會減少37%。

Cedar說，退休儲蓄者必須比過去更多地想辦法平衡現實生活中的一些影響。

生子等計劃可能增加財務壓力

在加薪方面，模型預測，人們的職業生涯中將持續出現3%的薪資調整以及七次增長，其中包括10%的職涯早期加薪和6%的職涯後期加薪。

即使加了人工，也有可能出現資金短缺，這表明所有打工族都面臨要為退休積累財富、同時為自己現有的生活方式提供資金的挑戰。

Tanglewood Total Wealth Management總裁John Merrill表示：「現在生活得更好和以後生活得更好之間需要取得平衡。」

他稱離婚等事件為「財務破壞者」，這些事件可能會出乎意料地發生，而即使是計劃中的人生里程碑，如孩子出生，也可能會增加財務壓力。

避免生活方式蠕變 金錢自律才行得遠

Merrill認爲：「最重要的是紀律，那些對金錢、生活自律的人，會走得更遠。」他説，最好的辦法是先付錢給自己，至少10%的薪水用於退休儲蓄、5%存放到應急基金，然後再花剩下的錢。

其他專家警告說，應避免隨薪酬和財富的增加而增加整體支出，即「生活方式蠕變」（lifestyle creep）。

Sage Financial Group聯席總裁Stephen Cohn表示，高成本的生活方式會帶來兩個問題，首先，為退休等長期目標進行儲蓄會變得更困難。然後，在退休時，人們可能會發現養老金無法滿足需求；同時，如何彌補維持生活方式所需的收入，也是一個挑戰。

退休年齡不確定 要量入爲出、找到平衡

有人可能願意放棄為退休儲蓄更多資金，轉而追求其他近期目標。Cohn指，一些人會覺得供孩子上大學比65歲退休更重要。

然而，高盛研究表明，許多人無法控制自己的退休時間。21%的受訪者認為自己將被迫推遲四年或更長時間才能退休，因爲他們面臨各種財務壓力，其中可能包括信用卡債務、大學學費和供養家人。但高盛發現，在退休人員中，50%的人退休時間早於預期。

Retirement Resources Investment Corp總裁Patrick McGinn指出，有人到了60歲已筋疲力盡、想要退休，但不幸的是，他們沒存夠錢來實現這一目標。他們可能會因提前領取而面臨社會安全福利減少的情況。

McGinn表示，最好的準備方法是專注於你可以控制的事情，並嘗試在目前的生活方式中找到平衡。他説：「嘗試始終量入為出，這通常會帶來相當高的成功率。」

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