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「中國巴菲特」關善祥傳死訊　旗下4私募基金累計跌60%

個人增值 17:05 2023/10/03

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綜合内媒報道，深圳灝四方資產管理有限公司、善祥基金董事長，有「中國巴菲特」之稱的内地38歲私募基金投資家關善祥近日傳出死訊，其旗下4個基金產品近來累計虧損逾60%。

善祥基金產品因「不可抗力」將清盤

據善祥基金官網公告稱，深圳市灝四方資產管理有限公司的日常運營遭遇不可抗力的因素，為保障持有人的切實利益，定於2023年10月18日為系列基金產品的終止日。

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關善祥傳死訊

隨後，一張微信聊天截圖在内地私募圈流傳，圖中顯示，名爲「善祥基金行政服務」的賬號正向投資者告知，董事長關善祥已逝世，公司基金產品將進入清算流程。多家内媒記者嘗試聯絡該公司，但均未打通電話。

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旗下4基金累計跌60% 單位淨值均不足5毫

《每日經濟新聞》援引私募排排網的數據稱，截至今年9月底，灝四方善祥基金1~5號產品和灝四方善慧產品的淨值跌幅較大，大幅虧損是從2020年3月開始。其中，灝四方善祥1號產品最新單位淨值為0.395元（人民幣，下同，約0.43港元）累計虧損達60.5%；灝四方善祥4號產品單位淨值0.419元（約0.46港元），累計跌58.1%；灝四方善祥3號產品單位淨值0.386元（約0.42港元），累計跌61.4%；灝四方善祥2號產品單位淨值0.355元（約0.39港元），累計跌64.5%。

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倡導長期價值投資

據公司官網介紹，2013年，深圳市灝四方資產管理有限公司成立註冊資本1000萬，實繳資本1000萬。2020年，關善祥實施對深圳市灝四方資產管理有限公司100%的股權收購，完成戰略重組。該公司致力長期投資，旗下所有基金均設置至少3年以上的投資鎖定期，寧願減少管理規模也不接受短期資金，倡導長期的價值投資。

高中學歷投資名家 號稱「中國巴菲特」

《證券時報》綜合公開資料指，關善祥是廣東佛山人，生於1985年，有三個小孩，長期吃素、對空氣質量要求很高。他家境貧寒，只有高中學歷，自稱曾就讀於廣東外語外貿大學，大三輟學打工。據悉他進入股市可能是受到父親炒股的影響。

關善祥著有《傳世投資》一書，在内地投資論壇「雪球」上粉絲接近10萬。他信仰價值投資，號稱「中國巴菲特」，28歲就通過炒股實現財務自由，聲稱經歷了從30萬本金到上億的十年百倍收益。他的目標是自己實現500億的投資目標、家族基金通過後代實現萬億的投資目標，希望投資到120歲。

重倉内地地產股

《證券時報》稱，關善祥主要投資的是地產股。

2021年2月，他曾在「雪球」論壇上發表專欄稱：「未來頭部房地產企業將迎來盛世年華」。同年5月他自爆：「從去年重倉地產板塊以來，已經一年了，沒有賺錢，還套了10%左右。」但他表示，幾年不賺錢很正常，是「投資的常態，要接受這種常態」，並說：「具體到地產板塊，我認為目前是非常好的投資良機，當然前提是優秀的龍頭企業。」同年6月，他再發文稱，應投資地產前1%的最優秀精英公司，並列出碧桂園、恒大、萬科、保利、融創的增長數據。

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