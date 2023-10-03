香港「理財知識水平」全球第一　整體「普惠金融指數」排第二

生活在香港，你可能覺得香港人的理財知識水平依次有不足之處、銀行的便利性亦往往受到質疑，但以下一項調查可能顛覆了你對香港的印象。

美國信安金融集團及經濟與商業研究中心發布的2023全球普惠金融指數，在全球42個市場中，香港位列第二，排名按年上升兩位。

「全球普惠金融指數」由三大支柱組成，包括「政府支援」、「金融系統支援」，以及「僱主支援」，香港的排名分別是第二、第六及第七。這三大支柱當中又有多個細項，其中香港在「理財知識水平」、「網上連接能力」及「獲得信貸的能力」都排名第一，當中「理財知識水平」的排名更是按年上升17位。

整體而言，香港在2023全球普惠金融指數排名第二，按年上升2位，新加坡則蟬聯首位。以下為首10位市場︰

2023「全球普惠金融指數」 市場 排名 按年升幅 新加坡 1 持平 香港 2 +2 瑞士 3 +5 美國 4 -2 瑞典 5 -2 丹麥 6 持平 英國 7 +7 挪威 8 +1 澳洲 9 -2 泰國 10 +9

信安指出，香港是全球金融普惠性最佳的市場之一，在決定金融普惠性的三大 支柱方面排名均位列前十。伴隨着香港在指數排名的上升，市民對當地金融普惠程度的認受度亦 有所改善，其中89%的受訪者表示他們感受到金融服務的普惠性。

「對MPF的認識及接受程度」排名第二

意外的是，雖然坊間有不少對強積金制度的批評，但港人的認識及接受程度大大提升，在是次調查的細項之一，有「對政府規定退休金計劃的認識及接受程度」（在香港即是MPF），香港的排名由去年的第23位提升至今年的第2位。

信安亞洲區總裁張維義表示，香港正全力擺脫新冠疫情所帶來的影響， 同時繼續引領其所在區域，推動改善金融普惠性。香港消費者對金融普惠性的信心位居全球第四， 這項指標同時與香港的普惠金融指數排名相互呼應，充分反映出政府、僱主及金融系統推出的普惠金融發展措施帶來正面影響。

以下為香港在部分指標的排名及按年升幅︰

香港在「全球普惠金融指數」部分細項排名 三大支柱 指標 香港排名 按年升幅 政府支援 整體政府支援 2 +6 對政府強制性退休公積金計劃的認識及接受程度 2 +21 教育水平 2 +1 理財知識水平 1 +17 網上連接能力 1 不變 存款保障計劃 31 -2 金融系統支援 整體金融系統支援 6 不變 獲得信貸的能力 1 +8 金融科技公司的數量及品質 13 不變 銀行帳戶方便性 17 -2 僱主支援 僱主支援 7 +1 圍繞理財問題提供指導及支援 11 +3 僱員退休金供款 5 +6 僱員保險計劃 13 -9 僱主薪酬計劃 16 -9

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