香港「理財知識水平」全球第一　整體「普惠金融指數」排第二

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生活在香港，你可能覺得香港人的理財知識水平依次有不足之處、銀行的便利性亦往往受到質疑，但以下一項調查可能顛覆了你對香港的印象。
美國信安金融集團及經濟與商業研究中心發布的2023全球普惠金融指數，在全球42個市場中，香港位列第二，排名按年上升兩位。
「全球普惠金融指數」由三大支柱組成，包括「政府支援」、「金融系統支援」，以及「僱主支援」，香港的排名分別是第二、第六及第七。這三大支柱當中又有多個細項，其中香港在「理財知識水平」、「網上連接能力」及「獲得信貸的能力」都排名第一，當中「理財知識水平」的排名更是按年上升17位。
整體而言，香港在2023全球普惠金融指數排名第二，按年上升2位，新加坡則蟬聯首位。以下為首10位市場︰
|2023「全球普惠金融指數」
|市場
|排名
|按年升幅
|新加坡
|1
|持平
|香港
|2
|+2
|瑞士
|3
|+5
|美國
|4
|-2
|瑞典
|5
|-2
|丹麥
|6
|持平
|英國
|7
|+7
|挪威
|8
|+1
|澳洲
|9
|-2
|泰國
|10
|+9
信安指出，香港是全球金融普惠性最佳的市場之一，在決定金融普惠性的三大 支柱方面排名均位列前十。伴隨着香港在指數排名的上升，市民對當地金融普惠程度的認受度亦 有所改善，其中89%的受訪者表示他們感受到金融服務的普惠性。
「對MPF的認識及接受程度」排名第二
意外的是，雖然坊間有不少對強積金制度的批評，但港人的認識及接受程度大大提升，在是次調查的細項之一，有「對政府規定退休金計劃的認識及接受程度」（在香港即是MPF），香港的排名由去年的第23位提升至今年的第2位。
信安亞洲區總裁張維義表示，香港正全力擺脫新冠疫情所帶來的影響， 同時繼續引領其所在區域，推動改善金融普惠性。香港消費者對金融普惠性的信心位居全球第四， 這項指標同時與香港的普惠金融指數排名相互呼應，充分反映出政府、僱主及金融系統推出的普惠金融發展措施帶來正面影響。
以下為香港在部分指標的排名及按年升幅︰
|香港在「全球普惠金融指數」部分細項排名
|三大支柱
|指標
|香港排名
|按年升幅
|政府支援
|整體政府支援
|2
|+6
|對政府強制性退休公積金計劃的認識及接受程度
|2
|+21
|教育水平
|2
|+1
|理財知識水平
|1
|+17
|網上連接能力
|1
|不變
|存款保障計劃
|31
|-2
|金融系統支援
|整體金融系統支援
|6
|不變
|獲得信貸的能力
|1
|+8
|金融科技公司的數量及品質
|13
|不變
|銀行帳戶方便性
|17
|-2
|僱主支援
|僱主支援
|7
|+1
|圍繞理財問題提供指導及支援
|11
|+3
|僱員退休金供款
|5
|+6
|僱員保險計劃
|13
|-9
|僱主薪酬計劃
|16
|-9
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