每周只工作3.5天？ 摩通CEO︰AI能讓下一代活到100歲

人工智能的進步取代了不少工作，但也為人類帶來機會。憑着人工智能，下一代人或者可以擺脫5天工作制。摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）最近便向彭博表示，因為科學技術，「你的孩子將活到100歲，而且不會患上癌病。他們可能每周只需要工作3.5天。」

戴蒙周一接受彭博電視採訪時說，摩根大通已有數千名員工使用人工智能工具，雖然會因此削減一些崗位，但可能對員工的生活質量帶來明顯改善。他說，人工智能可能會取代一些工作，可新技術總是如此。儘管AI帶來好處，但戴蒙承認這項科技確實構成風險，「科技為人們做到難以置信的事，但你知道的，就像飛機失事、藥物濫用等，（科技的進步）還是有負面的影響。對於人工智能，依我之見，最大的衝擊是AI會被壞人拿來做壞事。」



戴蒙之前還說過，AI是「摩根大通未來成功關鍵」，可用AI來幫助公司開發新產品，增進客戶參與度、提高生產力和加強風險管理。彭博引述根據諮詢公司Evident的數據，摩根大通在2至4月期間發布了超過3,500個相關職位招聘信息。戴蒙在今年致股東信中用了整整一節來討論AI話題，稱摩根大通在AI方面的投入「絕對必要」。

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