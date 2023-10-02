  • 30°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逾50%專業人士計劃離開香港　16%想愈快離開愈好

個人增值 10:00 2023/10/02

分享：

分享：

儘管港府近年推多項措施以挽留及吸引人才，但Robert Walters Hong Kong 一項調查發現，逾半專業人士仍計劃離開香港，15.6%專業人士希望離開得愈快愈好，36.7%專業人士計劃未來3至5年離開香港。在計劃離港的專業人士當中，51%的年齡介乎27至42歲，38%介乎43至58歲。

調查顯示，96%計劃離開香港的專業人士當中，有96%已經採取策略行動、為出國工作而做好準備。 最常見的策略是在跨國公司工作，有60%受訪者採取這項策略。另一邊廂，有40%計劃離港的受訪者已經申請了海外的工作，31%已經開始為海外工作而培訓及學習。

96%已為出國工作做好準備

Robert Walters Hong Kong董事總經濟John Mullally表示，香港年輕專業人士一向希望在海外工作以取得國際性經驗，但如此大比例的香港專業人士希望離港，這現象值得關注，僱主應採取任何有效行動以留住頂尖人才，包括提供成長與發展的機會，以及有競爭力的補償與福利方案。

有趣的是，當被問到職業生涯什麼是最重要，31%受詐者選擇「工作保障」而不是薪資和福利 (29%) 作為首要任務。除了工作保障和薪資福利之外，專業人士最關心的是職涯發展、團隊文化以及內部流動性，這對他們的個人和職業成長至關重要。

John Mullally指出，僱主若要在經濟充滿不確定性的時候留住頂尖人才，就要了解僱員的期望。「移居國外並不是一個容易的決定，如果香港專業人士想要獲得國際經驗以促進職業發展或開闊視野，有些僱主可以幫助他們實現這一目標。」

是次調查訪問了107名香港專業人士，涵蓋不同領域例如會計及金融、工程與開發、金融服務、醫療、人力資源、法務及合規、銷售與行銷、供應鏈、物流與採購、科技與轉型等。

==================

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【Freelance變正職】她的博客月入近40萬元　不靠社交媒體、不依賴廣告
2023/09/01
【Freelance變正職】她的博客月入近40萬元　不靠社交媒體、不依賴廣告
【員工福利】銀行大派福利　侍產假及領養假增至20星期（盤點最吸引的員工福利）
2023/08/30
【員工福利】銀行大派福利　侍產假及領養假增至20星期（盤點最吸引的員工福利）
【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
2023/08/29
【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
【35歲危機】前阿里員工減薪轉職傳統企業︰告別996　大讚「太香了」
2023/08/26
【35歲危機】前阿里員工減薪轉職傳統企業︰告別996　大讚「太香了」
【理財個案】48歲網絡工程師 做3份全職遠程工作 還清百萬貸款
2023/08/15
【理財個案】48歲網絡工程師 做3份全職遠程工作 還清百萬貸款
移民 職場貼士 職場活動 求職招聘 辭職 職涯規劃 就業 職位招聘 金融服務 職業生涯

下一篇文章

「軟著陸」成新共識？施羅德︰經濟軟著陸面臨三大挑戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款