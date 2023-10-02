「軟著陸」成新共識？施羅德︰經濟軟著陸面臨三大挑戰

近期市場普遍預期美國經濟可以軟著陸，年初大家擔心的「經濟衰退」好像愈行愈軟，但施羅德投資首席經濟師及策略師 Keith Wade撰文指，雖然不再預測美國經濟陷入衰退，但軟著陸仍面臨三項挑戰。

Keith Wade指出，由於通脹開始降溫，而數據反映環球經濟增長穩健，因此該行不再預測美國經濟將陷入衰退。他形容，目前環球經濟增長預期持續上升，而通脹預期在過去一年內大幅上升後回穩，因此風險資產表現良好，環球股市持續上升。由於金融市場考慮到實際利率上升的情況，政府債券孳息率亦隨之上漲。

環球經濟改善不全面

儘管市場情緒樂觀，但環球經濟仍面對三項主要挑戰，首先是環球經濟增長預期並無全面改善，實際上就只有美國和日本出現改善。隨着疫情過後人們轉向服務業，以製造業為主的經濟體因而受挫。製造業採購經理人指數 (PMI) 大幅下降，其中德國及法國工業大幅放緩拖累了歐元區的表現，英國亦表現疲弱，因而加劇了市場憂慮。

中國內地房地產市場同時面臨挑戰，基於房地產業佔內地國內生產總值 (GDP) 約四分之一，房地產市場活動結構性疲軟，可能導致長期趨勢增長率下降至3至4%，而非早前預測的4至4.5%。

通脹問題仍然存在

第二大挑戰是通脹問題仍然存在，2024年環球經濟增長前景在很大程度上取決於通脹走勢，但核心通脹率的跌幅並不明顯。此外，服務業價格急速上漲，亦導致核心通脹率居高不下。

Keith Wade指出，與第一階段通縮不同的是，下一階段的就業成本將會更高。美國經濟成長率預計將在2024年達到1.1%，而由於企業試圖維持生產力增長，因此該行預期失業率將上升至4.8%。這與經濟增長和通脹之間的權衡（即菲利浦曲線）非線性觀點一致。

貨幣政策是否有效？

第三個挑戰是，在後疫情時代，利率變化與經濟活動之間的多重關係似乎已經破裂，環球各國面臨貨幣政策是否有效的問題，貨幣政策週期將充滿挑戰。

Keith Wade認為，受利率低基數效應、寬鬆的財政政策環境以及疫情影響等多項因素影響，本輪經濟週期與以往有所不同。美國聯儲局及其他央行必須克服這些因素，並調整貨幣政策，而調整程度或會限制經濟及通脹增速。因此，目前政策行動與經濟活動之間似乎存在着較長的滯後性。

然而他又指，這並不代表貨幣政策不會發揮作用。各國央行需要更加關注抵押貸款市場中，固定利率交易和企業債務到期等因素，以評估其行動可能帶來的影響。

2024將是最疲弱一年

施羅德投資將2023年美國經濟增長預測由早前的1.5%上調至2.3%，但將中國內地的經濟增長預測從6.5%下調至4.8%。這些調整在很大程度上相互抵消，因此對環球國內生產總值增長預測維持於2.5%。

該行認為政策利率已接近峰值，並可能於2024年下調。但同時相信，雖然環球經濟不會如早前出現硬著陸，2024年卻會是過去十多年來經濟表現最疲弱的一年（不包括爆發疫情的2020年）。

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