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移民潮下　保險業如何滿足客戶全球流動需求？

博客 08:00 2023/10/03

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香港人喜歡旅遊，不少人在疫後可能已經外遊了幾轉。眾所周知，香港特區護照在全球享有很高的認受性，有很多國家和地區都給予特區護照持有人免簽證或落地簽證安排。不過，若要到外地居住、工作、求學，就有很多簽證以外的考慮，所購買的保險計劃的全球流動性可能是其中之一。

保險的「可攜性」

今時今日港人的全球流動愈趨頻繁，因應這種趨勢，保險業需要更多地考慮到產品的「可攜性」，意思是如果保單持有人要到其他地方生活，產品能否提供足够的保障以及調配的靈活性。

消費者可以從以下幾方面考慮：

一．保單貨幣的選擇及轉換

舉例說保單持有人有計劃送子女到英國求學，子女畢業後決定回港工作，又或到大灣區創業。一方面所到之地需要不同貨幣應付日常生活所需，另一方面，保單持有人亦可借助貨幣轉換的選項抓緊外幣投資機會，為保單增值。

二．按個人意願分拆保單

保單持有人在財富傳承上亦需作全球化的準備。試想大兒子帶上家眷移居英國，女兒打算到加拿大讀碩士之後留加發展，小兒子則希望開拓大灣區商機。父母希望支持每名子女的決定。在這種情況下，保單持有人應可根據自己的心意分拆保單及更換被保人，無論自己或下一代選擇什麼生活方式，保單都可以順利延續，並按自己的意願進行財富分配。

此外，因應不同地區的稅務條例，此舉亦可以優化保單持有人及財富繼承的稅務安排。

三．突發資金需求

對有計劃到外地居住、工作、求學的人士來說，都希望「有多個錢傍身」，因初到一個新的地方，常會突發資金需求。保單是否容許被保人按自身需求提取現金應急，也是消費者選擇產品時要考慮的因素。

四．保障計劃的投資策略

最後，保單的保障範圍固然重要，但不少消費者其實對全球的投資機遇亦有自己的心得，不妨更詳細地了解保險產品的投資策略，與自身的策略互補或對沖，爭取最好的回報。

全球視野在現今世代是一個很大的優勢，在選擇保險產品時，也可用這個視覺看看。

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撰文 : 余栢堅 富衛香港及澳門首席產品總監

欄名 : 保險是「敢」的

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