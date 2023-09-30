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【分行營業時間】銀行不放假照常開放　留意營業時間　不提供現金交易服務

個人增值 10:04 2023/09/30

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國慶長假期間，多間銀行延長分行營業時間，包括滙豐、中銀香港等大型銀行，放假期間也有部分分行照常營業，惟營業時間與平日有所不同，而且大部分都不提供現金交易服務，讀者宜注意以下為你整合的資訊︰

滙豐銀行︰尖沙咀廣東道的海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心，於9月30日至10月2日維持開放，由下午2時至5時營業。

中銀香港︰由10月3日至10月6日，中銀香港13家指定分行將延長服務時間至晚上6時；10月7日則延長至下午5時。指定分行包括：信德中心分行、中環永安集團大廈分行、銅鑼灣分行、中港城分行、廣東道中銀理財中 心、尖沙咀分行、圓方分行、旺角分行、又一城分行、沙田分行、上水銀行服務中心、屯門市廣場分行，以及東薈城銀行服務中心。

客戶到訪分行前，可通過中銀香港網站及「微服務」平台預約辦理銀行服務。

由9月29日至10月7日，中銀香港將設有7x24小時跨境服務專線。

花旗銀行︰銅鑼灣分行及彌敦道分行增設額外營業時間，9月30日、10月1日、10月2日及10月8日雖然是公眾假期，但以上兩間分行在上午11時至下午5時營業，提供開立戶口、申請信用卡、保險或私人貸款及一般查詢服務，但不設現金交易服務。

工銀亞洲︰中港城分行、銅鑼灣分行、上水分行、旺角分行及上環分行將於10月1日起延長「指定周末」的業業時間，為客戶提供預約開立「理財金賬戶」服務及一般業務查詢服務，但不設現金交易服務。「指定周末」是指10月1日、7日、8日、14日、15日，及12月所有星期六及星期日，以上日子的周六營業時間延長至下午5時，以上日子的周日則由下午2時營業至下午5時。

招商永隆︰灣仔莊士敦道分行及高鐵香港站分行將於9月30日至10月2日的下午1時至5時營業，提供非櫃檯服務，包括開戶及一般查詢服務。

信銀國際︰尖沙咀、旺角、鑼鑼灣及沙田中心分行將 於9月30日至10月2日的中午12時至下午5時營業，以便利於黃金周期間留港及訪港的客戶。上述分行屆時將提供非櫃台服務包括開戶、保險申請及一般查詢服務。

交銀香港︰軒尼詩道分行、尖沙咀分行及上水分行於10月1日至15日期間延長周末及公眾假期營業時間, 以預約形式提供開戶及綜合理財服務。周一至周六的營業時間由上午9時至下午5時，周日及公眾假期的營業時間由上午11時至下午3時，但留意延長時段只提供零售非現金銀行服務。

富邦銀行︰尖沙咀分行將於9月30日至10月2日延長服務時間，營業時間由下午1時至4時，屆時為客戶提供開戶服務及一般業務查詢服務，但不設現金交易服務。

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