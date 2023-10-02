【加密數字一周】日本擬允初創用加密幣融資　Mixin遭黑客竊取2億美元

上周，加密貨幣市場交易量下跌至 226億美元。比特幣於周三報26,183美元，下跌4.52%。以太幣一周下跌4.32%，周三報1,585美元。

日本擬允許初創公司用加密幣融資

日本計劃允許初創公司通過出售數字資產，如加密貨幣，而不是股票，從風險投資公司籌集資金，為參與區塊鏈技術的新興公司提供更多的資金來源。通過這些數字資產進行的籌款主要由參與下一代Web3技術的公司執行。日本存在一些限制，阻止有限合夥企業投資代幣，這阻礙了其風險投資公司和機構投資者從Web3公司的增長中獲益。

Mixin遭黑客竊取2億美元

Mixin公司在9月25日在社交媒體平台上表示，黑客在9月23日早些時候從該公司竊取了約2億美元，研究人員表示，這是今年迄今為止最大的加密貨幣盜竊案。Mixin公司在LinkedIn上列出其位置為香港，表示其網絡雲服務提供商的數據庫被「黑客攻擊，導致部分資產損失」，並且「涉及的資金約為2億美元」。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,449點，一周下跌3.4% ；信昇比特幣指數報6,327點，一周下跌3.7%；信昇以太幣指數報13,668點，一周下跌3.2%; 信昇加密穩定幣報999.13點。信昇比特幣現價指數報26,196點，一周下跌3.7 %；信昇以太幣現價指數報1,590點，一周下跌3.2%。

指數 指數水平（點）(截至2023-09-27) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5449 -3.4% (-189) 信昇比特幣指數 6327 -3.7% (-244) 信昇以太幣指數 13668 -3.2% (-455) 信昇加密穩定幣指數 999.13 -0.02214% (-0.22124) 信昇比特幣現貨指數 26196 -3.7% (-1007) 信昇以太幣現貨指數 1590 -3.2% (-53)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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