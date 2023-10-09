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理財像跑步一樣︰了解自己　尋找最獨特優勢

個人增值 08:00 2023/10/09

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相信許多人都有跑步健身的習慣，有沒有想過練習跑步的方法也可以用作理財？美國個人理財博客MyMoneyBlog從馬拉松名將Dean Karnazes所著《50/50：我在50天內跑50場馬拉鬆的秘密》（50/50: Secrets I Learned Running 50 Marathons in 50 Days）獲得啓發，發現書中一些跑步建議和理財有很多相似之處，頗具借鑒價值。

最重要的是開始行動並傾聽

「如果我只能向跑步者提供一條建議，那就是：『傾聽每個人的意見，不要跟隨任何人。』這是因為每個跑步者都是獨一無二的，因此沒有單一的訓練系統、鞋子或早餐對每個運動員都同樣有效。我總是鼓勵其他跑步者在訓練期間嘗試，找到最適合他們的方法。」

【理財的相似之處】：採取行動，培養興趣去了解更多資訊。當然，市面上有些理財書傳授的策略是騙人的，但如果在最廣受推薦的書中，你堅持閱讀最有代表性的那幾本，應該很快就會收集足夠的資訊，對一般的主題有大致了解。最好的理財書是能讓你採取行動的書。

發揮自己的獨特優勢

「每個跑步者都是獨一無二的。沒有一個單一的跑步成功公式能對每個人都同樣有效。有些跑者天生速度很快，卻很難增強耐力；其他人則相反。有些跑者能夠抵抗傷害，而有些則容易受傷。有些跑者從艱苦的鍛鍊中恢復得很快，而有些則需要更長的時間。」

【理財的相似之處】：有些人恰好在一些技能上擁有天賦，它們此時此刻能獲得很高報酬。有些人擅長銷售。有些人是聰明的冒險家，能找到上升空間大、下降空間可承受的機會。有些人比較保守，但可以長時間集中注意力。有些人擅長不需要花很多錢就能獲得快樂。有些人就更善於容忍公司的官僚作風。

優先考慮你的具體目標

「你可以擁有任何你想要的東西，但你無法擁有你想要的一切。」

依自身狀況調整通用方法

「為不斷提高跑步水平，請嘗試真正了解你的身體對訓練的反應，並相應地不斷改進訓練方法。當你還是初學者時，你能做的最好的事就是遵循來自教練、書籍或更有經驗的跑步者的通用訓練指南。然而，當你這樣做時，肯定會發現它們並不總是滿足你的所有個人需求。這些通用方法需要進行修改和調整，以更好地適應你的個人目標和方法。正如Charles Darwin所言，『生存下來的物種不是最強大的，也不是最聰明的，而是對變化最敏感的。』」

【理財的相似之處】：人們總對「30多歲提前退休」或「XX歲成為百萬富翁」的想法著迷，但現實世界要棘手得多：可能你的生意做得很好，也可能經營失敗；可能你有一個或幾個孩子，你可能經歷了健康恐慌，可能你的父母或其他親戚需要幫助……專注於財務狀況能讓生活變得更好，因為這樣你就可以與家人共度更多優質的時間。遊戲發生了變化，你必須不斷適應。

除了健康益處之外，跑步還能帶來個人成就感和享受感，理財也是一樣。學習和改善個人理財，可以帶來更快樂、更平靜、更充實的生活，而不僅僅是更多的錢。

理財要貼地
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欄名 : 理財加油站

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