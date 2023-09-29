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31歲女辭去教職到超市工作　稱從未如此高興：「一個人的價值不在於職業」

個人增值 21:45 2023/09/29

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不當學校教師，轉工到超級市場任職，這樣「換跑道」在不少人眼中相信是奇怪而大膽的決定。這卻是現年31歲的美國女子Maggie Perkins的真人實踐，她去年辭去八年的教職，在連鎖超市好市多（Costco）找到一份工作。今個秋天，Perkins任職這份新工將滿一周年，她非常慶幸這段宛如脫胎換骨的新生活，在接受CNBC訪問時直言：「我從未如此高興。」

教學生涯只有無償OT和無限工作

Maggie Perkins回望八年的教學生涯，箇中艱苦徹底透支了她的精力和熱誠。她先後在公立和私立學校教授初高中歷史和語言藝術科目。到2022年，亦即是她任職的最後一個學年，她的年薪為47,000美元（近367,950港元，即月薪約30,660港元）。

如此薪酬待遇未稱得上可觀，也不算少，但最大問題是收入與工作量不成正比。Perkins當教師時，每周工作60小時，經常無償加班。面對在學校的行政壓力、測驗要求和新冠疫情高峰時教學所需的耐力要求，她精疲力盡，也覺得缺乏人生目標。

為了有喘一口氣的空間，Perkins決定「換跑道」另謀高就。

由會員服務員做起　愛上整蛋糕

辭去教職後的初期，Maggie Perkins只是抱住「騎牛搵馬」的心態找工作。她在同一周內獲得好市多和亞馬遜（Amazon，美：AMZN）聘請，她覺得好市多似乎更合適她，並會提供更多升職機會。再者，Perkins本身喜歡在好市多購物，也知道那裡的員工待遇不俗。

去年9月，Perkins開始在好市多於喬治亞州雅典的一間新分店倉庫全職工作，加入該處的好市多會員服務團隊。她每日有兩次、每次15分鐘的小息時間，以及30分鐘的午膳時間，其餘時間也要站着工作。

她最初的時薪為18.5美元，比當老師時的收入略低。她每周工作五日，合共40小時；當工時達到1,000小時，則會加時薪1美元。

於是Perkins便盡量工作。拼搏幾個月後，她因喉嚨發炎而失聲，無法再在收銀台服務會員，所以要求暫時在好市多旗下麵包店代工。

然而，Perkins卻愛上了這個暫時崗位。無論是為度過90歲大壽的老人家烤蛋糕，還是為剛完成博士學位的人烤蛋糕，她覺得為某人的特別日子作出切實的貢獻，都讓她得到了全新的使命。

在好市多「重拾教鞭」 重建職業生涯

某一日，好市多的行銷培訓團隊來到Maggie Perkins的所在地，她觀察該團隊的工作後，知道自己仍可以成為一名教育家，只是轉換了一個全新的環境而已。因此，當發現華盛頓州伊瑟闊（Issaquah）有相關職位空缺時，她立即申請。

現在，Perkins到了好市多的企業辦公室工作，成為該集團的內部教材編彙人員和行銷培訓導師。她負責製作內部教材，向員工傳授關於公司政策和客戶服務程序的知識。她不時前往不同的分店倉庫，培訓新的團隊成員。

目前Perkins的收入相當於她在之前所待的學區一位擁有15年教學經驗的老師的收入，更比Perkins辭職時的收入高出50%。

一個人的價值不只在於其職業

Maggie Perkins跟身邊人提起自己沒在學校教書，而是到了超市工作，對方經常回應問：「但好市多是你夢想中的工作嗎？」 或「你認為這是一份認真可靠的職業嗎？」 她聽得出對方心裡認為她的決定如同「降班」，有輕視的意味；而Perkins曾經也在很長一段時間中，同意自我身分和價值完全與教育工作者息息相關。

不過，Perkins已不再只從工作中找到成就感、認同和價值。她認知到，一個人的工作並非一個人身分的全部。當Perkins在好市多辦公室，會將精力投入工作中；而當下班回到家，她終於可以和家人一起做喜歡的事情，參與戶外活動。她從未感到如此充實。

我（現在）的首要任務是明確區分我的私人生活和職業生活。我想花時間陪伴我的先生和兩個孩子，並追求對我來說真正重要的事。

從事照顧別人的工作 不能無止境燃燒熱情燃燒生命

Perkins指出，很多護理相關的職業，包括教師、社工、急救員、家庭保健助理，雖然薪水不高，但被視為擁有更崇高的使命。

然而，空有大量熱情、使命感但缺乏足夠的機構支援，往往導致相關工種的從業員容易產生職業倦怠。Perkins建議，從事這些工種的人們應該設下付出的界限，並清楚明暸界定自己的職責範圍。

她表示，當接下完成某個項目的任務，她會確保完全知悉完成該項目所冒的風險和實際時間表。有需要的話，她不會害怕向上司要求更多支援、索取更多資源。

我們從小就被教導要從以下角度思考夢想的工作：「長大後你想做什麼？」現在，我花更多的精力思考：「你想成為誰？」

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