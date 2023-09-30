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深圳「免稅愛購節」　港人手機號領優惠　滿400減40

精明消費 09:30 2023/09/30

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深圳免稅集團推出「免稅愛購節」滿400元減40元消費券，在羅湖、福田、機場等7個口岸的門店和網上預訂商品都有折扣，港人可用香港手機號注冊領取優惠。

線下7口岸免稅店消費券

【活動時間】：8月1日至10月31日，每月發放，當月領券當月使用

【活動内容】：滿1200減120、滿800減80、滿400減40消費券

【適用門店】：羅湖、皇崗、文錦渡、機場、福田、深圳灣、蛇口 7個口岸的「深圳免稅」門店

【領券方式】：微信掃描二維碼或搜索「深免會員」進入同名小程序，註冊成為會員（可使用香港手機號注冊、可跳過身份信息認證頁），在首頁[領取優惠]中領取消費券，在線下深圳口岸免税店核銷使用。

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【使用規則】：

1.消費券幣種根據所在門店使用幣種決定, 即除機場免税店為人民幣外,其他免税店為港幣。

2.每筆訂單可使用多張消費券，消費券滿減規則為：結算金額減去滿減條件門檻金額，再計算是否滿足其他的滿減條件門檻金額，而非扣減後的金額再進行滿減。

3. 消費券可與積分活動共享，但用券金額不參與積分活動。

附7口岸門店地址：

門店地址電話
羅湖口岸店羅湖口岸聯檢大樓南附樓1-3樓0755-82321991 0755-82330069
皇崗口岸店出境處,入境處0755-83392144
福田口岸店出境處,入境處0755-82760166
深圳灣口岸店出境處0755-86289235
文錦渡口岸店出境處,入境處0755-25112324
深圳機場店深圳機場國際出發廳0755-23459536
深圳機場國際到達2樓廊橋01-01/02-010755-23459285
蛇口郵輪中心店出境處0755-21618967

線上免税預訂每滿400元減40元

【活動時間】：8月1日至10月31日

【活動內容】：每滿400元減40元

【活動範圍】：僅適用於線上免税預訂部分商品，具體適用商品可前往活動頁查看

【參與方式】：關注「深圳免税」微信公眾號，在右下方欄目點擊「深免購物」-「免税預訂」，註冊並登錄（可使用香港手機號注冊）免税預訂H5線上商城，進入深圳購物季深免會員專屬「每滿400元減40元」的活動頁面參與。

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【活動規則】:

1.活動期間內，用户每月累計的滿減金額限1920元，整體活動累計的滿減金額限5760元若用户每月累計的滿減金額超過1920元，或整體活動累計的滿減金額超過5760元，將不再享受滿減，超額訂單將不予提貨

2.活動商品是否計算積分和計算成長值，需根據線下門店規則進行同步。

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