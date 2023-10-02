【理財加油站】儲蓄和減肥一樣　小心太慳引發報復式消費　6招無痛財務瘦身法

儲蓄就像減肥，基本精神相似。前者節儉，後者節食，均設下不同限制，要求人約束自身慾望，也考驗人遵守自己定下的紀律，並經常犧牲自己的喜好，方能有所成績。

維持你的財政預算，需要適度的紀律、規劃和權衡。為了達到儲蓄目標，當然需要慳錢，卻非分文不花當個守財奴，因為這樣做會不合理地強行壓抑你的財務需要和消費欲望，一如過度節食後暴飲暴食，死慳死抵最終物極必反，引發「報復式揮霍」。

花得健康總好過死慳死抵，不妨將你的財政預算視為一個有規律、容易成功的減肥計劃。以下6項「財務瘦身法」，或能助你無痛改善理財生活。

1. 像計算「卡路里」般規劃你的預算

因應任何支出和儲蓄方面的問題，制定財政預算是有必要的。「50/15/5」儲蓄及投資規則對理財新手來講是一個不錯的起點。可以考慮把不超過50%的實得工資用於基本開支；15%留作退休儲蓄；5%則存為短期及應緊儲蓄，以應對疾病、不幸遇上意外或失業等突發情況。

為真正幫助你堅持健康的使費習慣，也可以考慮以下計算「卡路里」方法，將預算規劃視為一個節食過程。

首先，計算你每月的實得工資，就像減肥人士計算每日的能量攝取和消耗，你的月薪就是你可以「消耗」的卡路里總量。列出你每個月所有的固定開支如租金、汽車相關款項和保險等，這些就如同你無法從飲食中減少的必需品，是為「必要」（needs）開支。剩下的就是你的財政預算中的額外卡路里，是你每月的可變使費限額，可用於餐飲、娛樂或購物等，是為「想要」（wants）開支。

2. 你的開支也需要「買餸煮飯」時間

規劃如何「花費」每月的財政預算卡路里，就像「買餸煮飯」一樣，精打細算份量和食材比重，需要提前準備。

付出每筆費用前，先行決定為每項開支類別分配多少資金。在滿足「想要」（wants）前，先圍繞「必要」（needs）制定預算。為生活中意想不到的待遇（例如逛街時偶遇合心水或實惠的消費品）餘下一些周轉餘地，但這個花錢的「buffer位」也要有所節制。

此外，善用智能理財工具，每月自動進行儲蓄轉帳和帳單支付，這樣就能嚴格限制你手頭上可花費的金錢。

3. 應使則使 按購物清單購物

每次出外或上網購物前，先列出想要購買的物品清單，建議真真正正用紙筆寫下。另外，也建議參考自己的銀行帳單，來回顧哪些物品在你的恆常「購買清單」之列。

當你閱讀此清單中的品項時，你便能了解自己真正「必要」（needs）的東西，從而在購物前更加深思熟慮。當你帶着清單購物，你就會發現更容易壓抑你的消費衝動。

避免像在超級市場突然餓了那般，漫無目的地走在貨架通道上，瀏覽兩旁食品並魯莽地填滿購物車。取消訂閱網店誘使你超支的電郵，專注於「必要」而非「想要」（wants）。

4. 善用「剩餸」 不必使盡

僅花費預算中分配的金額，不要讓多餘的部分結轉或浪費掉。

例設你今個星期出外用午膳的預算為400元，但最終只花了300元，則不要以為自己多出100元，可以花在其他事情上。如同食一餐飯，通常多多少少也有剩餸，可放進雪櫃當隔夜餸翌日再吃。建議將這100元轉入儲蓄，或撥作下周的餐飲預算，好過使盡。

5. 間中允許自己揮霍

一個人為了減肥而戒絕零食，當其意志力耗盡，可能會導致暴飲暴食。同樣，偶爾允許小額預算的揮霍，如同減肥健身必備的「cheat day」，可以防止你過度慳錢後「報復式消費」，造成超支。

為了讓限制真正發揮作用，你需要對自己靈活一點、溫柔一點，否則你將面臨瘋狂揮霍的風險和後果——不是嚴重超支陷入財困，就是完全戒絕任何消費。

與金錢建立健康的關係，不是不花費，而是要審慎、適度地花費。不妨問問自己：「購買這件物品會帶給我何類感覺？我想它引發我哪樣的情緒？我買它是想避免甚麼感受？」

揮霍也是一門學問，要有所選擇，懂得限制次數和份量，並提前在預算中留下可供揮霍的空間。如果你為了填補早前大肆揮霍造成的超支而過度節儉，只會為下一次的揮霍超支埋落禍根，形成惡性循環。

6. 靈活並根據「必要」開支進行調整

每月重新評估你財政預算中的「必要」（needs）開支。根據不斷變化的財務狀況、儲蓄目標或觸發你超支的誘引而進行調整。

就像節食減肥一樣，穩定的財政預算會為你帶來財務健康。關鍵是，你需要維持某種理財框架，但同時要為自己預留必要的周轉餘地，以獲得可持續的結果。

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