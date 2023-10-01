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電子錢包保安教學　關閉「免密支付」　北上消費更安全

個人增值 09:00 2023/10/01

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港人北上消費增多，如果你使用的是內地版微信同支付寶，如何提升支付安全？今集《理財最前線》將爲大家介紹一些加强保安的小技巧，包括開啟「安全鎖」和關閉「免密支付」。即用2分鐘睇片︰

理財最前線
電子支付保安教學　關閉「免密支付」　北上消費更安全
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

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