電子錢包保安教學 關閉「免密支付」 北上消費更安全 個人增值 09:00 2023/10/01 分享： 分享： 港人北上消費增多，如果你使用的是內地版微信同支付寶，如何提升支付安全？今集《理財最前線》將爲大家介紹一些加强保安的小技巧，包括開啟「安全鎖」和關閉「免密支付」。即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 電子支付保安教學 關閉「免密支付」 北上消費更安全 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 2023/09/24 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 2023/09/17 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 2023/09/12 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 2023/09/04 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 2023/09/03 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 微信支付 網絡熱話 正能量 電子支付 著數優惠 手機Apps 網上購物 網絡保安 支付寶 微信