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【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

收息攻略 20:30 2023/09/29

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這星期定存市場，大型銀行成為焦，滙豐、中銀、恒生先後加到4.5厘，屬低門檻之中的全城最高，真的值得開立？為何一向低調的大型銀行都要「搶錢」？即用2分鐘睇今集《ET至高息》，同你拆解「港元荒」背後3大原因︰

ET至高息
【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
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欄名 : 存款收息

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