【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因 收息攻略 20:30 2023/09/29 分享： 分享： 這星期定存市場，大型銀行成為焦，滙豐、中銀、恒生先後加到4.5厘，屬低門檻之中的全城最高，真的值得開立？為何一向低調的大型銀行都要「搶錢」？即用2分鐘睇今集《ET至高息》，同你拆解「港元荒」背後3大原因︰ ET至高息 【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款2023】綠債過後即加息 1年期新高4.8厘｜滙豐帶頭加息 6個月4.5厘成新標準 今日 【定期存款2023】綠債過後即加息 1年期新高4.8厘｜滙豐帶頭加息 6個月4.5厘成新標準 10萬元定期存款 │最多收息$8,800！現有資金4.8厘、4個月4.88厘低門檻之選 今日 10萬元定期存款 │最多收息$8,800！現有資金4.8厘、4個月4.88厘低門檻之選 50萬元定期存款｜4個月收息逾$8,000、2年收息$44,000、1年賺$23,000！ 2023/09/28 50萬元定期存款｜4個月收息逾$8,000、2年收息$44,000、1年賺$23,000！ 【美元定期存款】4大行都加息 滙豐、恒生5.2厘爭奪美元｜6個月5.6厘、1星期13.8厘 2023/09/28 【美元定期存款】4大行都加息 滙豐、恒生5.2厘爭奪美元｜6個月5.6厘、1星期13.8厘 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 收息產品 港元定期存款 銀行 定期存款 滙豐控股（00005）