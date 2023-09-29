如何解讀「分紅實現率」？教你3大要點　學懂選擇合適產品

不少消費者都會購買具有儲蓄成分的保險產品，例如有分紅成分的終身人壽、儲蓄人壽及儲蓄型危疾保險，在享有保障的同時，也能長遠累積財富。當收到保單周年報告時，保單持有人可能會發現保單的實際分紅高於或低於銷售時於利益說明文件（即建議書）内列明的金額，這就涉及下文所提到的「分紅實現率」。

分紅實現率反映非保證利益回報

當你投保分紅保單時，保險公司會在建議書内清楚列明保單預期將來派發的利益，包括保證利益（例如保證現金價值）及非保證利益（例如每年紅利和終期紅利）。保證利益不會受市況影響，保單持有人可獲得保證現金價值，而非保證利益則主要取決於保險公司的投資回報、理賠及續保率等因素。

因應保險業監管局指引，保險公司每年須披露分紅保險產品的分紅實現率，作為反映公司過往所派發的非保證利益（即上文所説的每年紅利、終期紅利等等）的參考數據。分紅實現率的計算方法為：實際派發的累積非保證利益的總數額 / 銷售時於利益說明文件所述的預期累積非保證利益的總數額 X 100%。

分紅實現率達100%的意義

分紅實現率達到100%，即代表保險公司達到銷售時預期的非保證利益；低於100%則表示未達預期。換言之，分紅實現率高於100%，即產品實際分紅高於預期。

三大解讀注意點

那麼消費者應如何解讀分紅實現率？以下有三點值得注意：

1. 分紅實現率的持續表現

由於分紅保單屬長期性質，而非保證利益會受投資市況影響，因此投保人不應過度著眼於個別年度的分紅表現，反而應留意保險產品在各個保單年度是否能夠持續達至預期的分紅實現率，以掌握其過往的整體表現。

2. 不同種類分紅實現率及其佔比

紅利一般可分為周年紅利和終期紅利，而有些保險計劃也會提供復歸紅利。保險公司會公佈各種紅利的分紅實現率。投保人可多加了解分紅保單會否派發多於一種紅利，以及各種紅利的性質和佔比，並根據自身的需要和負擔能力，從而選擇適合的分紅產品。

3. 也應考慮其他重要因素

非保證利益會受多個因素影響，包括保險公司的投資策略、表現和營運因素等；因此，分紅實現率只可反映保險產品過往派發非保證利益的情況，並不可預測未來表現，亦不能作為分紅產品未來表現的指標。在投保前，投保人應留意產品的承保範圍、產品風險、保費及保證利益和非保證利益兩者的佔比等因素，並評估他們的需求以考慮該產品是否符合個人理財目標和財務狀況。

分紅實現率有助加強保險產品的透明度，為消費者提供客觀的參考數據。投保前，消費者宜向代理人查詢有關產品的分紅實現率，或瀏覽保險公司的網站以參考相關資訊，並綜合考慮上述各項要點及其他重要因素（例如有關產品是否適合、個人負擔能力、有關產品的主要特點及風險等等），從而選取合適的保險方案。

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