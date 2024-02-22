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稅貸2024｜借80萬低見1.58厘｜滙豐等推廣期延至3月！2月份優惠更新

個人增值 15:39 2024/02/22

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【稅貸2024】滙豐等推廣期延至3月　借80萬低見1.58厘｜2月份優惠更新

交稅旺季進入倒數階段，不少銀行都把稅務貸款低息優惠期延長至2024年2月底、甚至3月底，要應付大額稅款的人士仍有選擇。

2023年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？

  • 滙豐銀行：稅貸最低年利率已上調至1.88厘（前為1.68厘）
  • 創興銀行：稅貸最低年利率已上調至2.41厘（前為1.68厘）

2厘以下門檻高

繼2023年12月初滙豐推出低至1.68厘的稅貸（編按：現已調高至1.88厘）後，四間大型銀行已先後出招。此外，花旗早前也推出低至1.78厘的稅貸，與恒生及中銀看齊。

  • 然而，雖然四大銀行及花旗都標榜最低2厘以下的年利率，門檻卻不低；

  • 四大行都要借足150萬元才有最低年利率，花旗更要借足350萬才可享有；

  • 不計具特定條件方享「0息」的大新交稅「快應錢」，最低年利率暫時最低見1.58厘，為天星銀行私人貸款，門檻低至80萬元。

以下列出各銀行的最低稅貸年利率及其要求︰

銀行最低年利率最低年利率要求
大新銀行交稅「快應錢」0%需借兩筆貸款，其中一筆免息。於2024年3月31日推廣期滿前同時申請稅貸及另一筆分期「快應錢」，金額不少於交稅「快應錢」貸款額，並於2024年4月30日或之前成功提取，其稅貸便可有6個月0息。
天星銀行 --- 私人貸款1.58%以貸款額80萬元、還款額12個月為例計算。推廣期至2024年3月31日
信銀國際 --- $mart Plus 稅季貸款1.65%以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。
華僑信用財務 --- 「即供免息」稅貸計劃1.68%以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及8,200元現金回贈。推廣期至2024年3月31日
恒生銀行 --- 稅季貸款1.78%以貸款額150萬元、還款期12個月計算。
中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款1.78%指定客戶成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算。
花旗銀行 --- 稅季貸款1.78%指定客戶成功提取貸款金額350萬元，並以12個月還款期計算。推廣期至2024年3月31日
眾安銀行 --- 分期貸款1.8%以貸款額100萬元、12個月還款期計算。推廣期至2024年3月31日
渣打銀行 --- 分期貸款1.85%以貸款額150萬元、還款期12個月計算。
中國建設銀行--- 「好現金」私人分期貸款1.85%以貸款額300萬元、還款期12個月計算，環聯之信貸風險評級最新記錄為AA級別。推廣期至2024年2月26日
滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款1.88%以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及2,700元現金回贈及2,000元獎賞錢。推廣期至2024年3月5日
工銀亞洲 --- 個人稅務貸款2.18%以貸款額100萬元、6個月還款期計算。
星展銀行 --- DBS 定額私人貸款2.2%以貸款額200萬元、24個月還款期計算。
交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」2.35%以貸款額150萬元或以上、還款期12個月計算。只限特選客戶。
創興銀行 --- 稅務貸款2.41%以貸款額100萬元，還款期12個月計算。需為現有私人銀行或悅秀理財客戶。推廣期至2024年3月31日
上海商業銀行 --- 「快稅錢」個人稅務貸款3.98%20萬元貸款額起劃一年利率，但需開設證券戶口及網上銀行服務等。推廣期至2024年3月31日
東亞銀行 --- 稅季貸款5.63%貸款額5,000元至400萬元、還款期12個月計算。

各大銀行稅貸（請按下圖）：

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值得注意的是，提供2厘以下低息稅貸的銀行陣容有以下變動︰

  • 滙豐最低年利率現從1.68厘升至1.88厘，推廣期延長至3月初（5日）；
  • 眾安的1.8厘最低年利率優惠重新上架，推廣期於3月底（31日）結束；
  • 創興銀行最低年利率由1.68厘上調至2.41厘，退出「2厘俱樂部」，推廣期於3月底（31日）結束。

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稅貸常見陷阱

做稅貸切記要看清條款，留意以下三大陷阱︰

  • 1. 最低年利率要求。上表可見，銀行雖然有低於2厘的私人貸款，但貸款額往往要求達七位數字（百萬），才能享有這最低年利率。
  • 2. 年薪要求。銀行一般設有年薪要求，例如滙豐的貸款最高申請額為申請人月薪的23倍，中銀香港的貸款額最高為申請人的月薪18倍，意味要取得最低年利率（即貸款額150萬元），月薪分別要有最少6.5萬元或8.3萬元，且要信貸紀錄良好，讀者宜因應自己的狀況去作申請。
  • 3. 特選客戶要求。以上述銀行為例，中銀香港的1.78厘，網站顯示屬「中銀私人財富客戶」的優惠；而恒生的1.78厘，亦限私人銀行、優越私人理財或優越理財客戶，若是其他一般客戶，同一貸款額及還款期，由1.78厘一躍而為3.81厘。交通銀行的2.35厘，只限該行通達私人財富服務、通達理財服務及按掲等特選客戶。創興銀行的「尊享優惠利率」（現低至2.41厘），也只限私人銀行及悅秀理財客戶等特選客戶。

今年部分銀行標榜「零息」，但其實有一定條件，詳情可看︰【稅貸2023】再有免息稅貸推出　是否真的「0息」？兩銀行優惠批核條件比較

若貸款額低　年利率大增

如果貸款額低於100萬元，年利率亦可能會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰

銀行10萬元貸款額20萬元貸款額50萬元貸款額
 實際年利率
工銀亞洲 --- 個人稅務貸款3.81%3.81%3.47%
上海商業銀行 --- 「快稅錢」個人稅務貸款3.98%3.98%
創興銀行 --- 稅務貸款4.26%3.81%2.86%
恒生銀行 --- 「稅季貸款」5.63%5.18%4.49%
東亞銀行 --- 「稅季貸款」5.63%5.63%5.63%
中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款6.41%5.18%4.39%
中國建設銀行--- 「好現金」私人分期貸款6.48%6.8%6.56%
渣打銀行 --- 「分期貸款」7.01%6.09%5.18%
交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」7.40%5.31%4.36%
滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款9.59%9.12%8.19%
以上全部為假設12個月還款期

若果在創興銀行借款50萬至79.9999萬元，可以做到3厘以下，低至2.86厘；借款20萬至49.9999萬元，則最低3.81厘。

另外，在工銀亞洲及上海商業銀行借款50萬元或以下，則做到4厘以下，兩行分別最低3.47厘及3.98厘。

但要留意，上商雖然是劃一年利率，但該行要求客戶要同時開設證券戶口、網上銀行戶口等，才有優惠年利率。

以上選幾間大型銀行去作比較，當中包括最低年利率2厘以下的恒生銀行及中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算：

  • 恒生及中銀最低也要逾4厘。
  • 滙豐的差距更大，小額貸款在9厘以上。

不計創興銀行，工銀亞洲的小額貸款年利率在跨門檻而言暫時最低，借50萬元或以下，年利率都低於4厘，但已較過往有所提高。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。

想了解借錢做定期的可行性，必睇︰中銀打響稅貸戰　稅貸1.78厘、定存4.5厘　借錢做定期有套利空間嗎？

本文最後更新日期︰2024年2月22日

責任編輯︰廖毅然

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