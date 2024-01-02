【稅貸2024】部分優惠1月結束　大額稅貸1.65厘　借50萬元低見2.86厘｜1月份優惠更新

▲ 【稅貸2023】交稅季節又到！大額稅貸1.65厘，借50萬元低見2.86厘。

交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。本網在2024年伊始更新了銀行最新的優惠，不少銀行都把低息優惠期延至2024年。

2023年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？

2厘以下門檻高

繼2023年12月初滙豐推出低至1.68%的稅貸後，4間大型銀行已先後出招，暫時也以滙豐最低息。此外，花旗早前也推出低至1.78%的稅貸，與恒生及中銀看齊。然而，雖然4大銀行及花旗都標榜最低2厘以下的年利率，門檻卻不低，4大行都要借足150萬元才有最低年利率，花旗更要借足350萬才可享有。

以下列出各銀行的最低稅貸年利率及其要求︰

銀行 最低年利率 最低年利率要求 大新銀行交稅「快應錢」 0% 需借兩筆貸款，其中一筆免息。於2024年3月31日優惠期前同時申請稅貸及另一筆分期「快應錢」，金額不少於交稅「快應錢」貸款額，並於2024年4月30日或之前成功提取，其稅貸便可有6個月0息。 天星銀行 --- 私人貸款 1.58% 以貸款額80萬元、還款額12個月為例計算。 信銀國際 --- $mart Plus 稅季貸款 1.65% 以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。 創興銀行 --- 稅務貸款 1.68% 以貸款額100萬元，還款期12個月計算，需為現有私人銀行或悅秀理財客戶。推廣期至2024年3月31日。 滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款 1.68% 以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及2,500元現金回贈及2,000元獎賞錢。推廣期至2024年1月30日。 華僑信用財務 --- 「即供免息」稅貸計劃 1.68% 以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及8,200元現金回贈。推廣期至2024年3月31日。 恒生銀行 --- 稅季貸款 1.78% 以貸款額150萬元、還款期12個月計算。 中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款 1.78% 指定客戶成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算。 花旗銀行 --- 稅季貸款 1.78% 指定客戶成功提取貸款金額350萬元，並以12個月還款期計算。推廣期至2024年3月31日。 眾安銀行 --- 分期貸款 1.8% 以貸款額100萬元、6至12個月還款期計算。推廣期至2024年1月31日。 渣打銀行 --- 分期貸款 1.85% 以貸款額150萬元、還款期12個月計算。 中國建設銀行--- 「好現金」私人分期貸款 1.85% 以貸款額300萬元、還款期12個月計算，環聯之信貸風險評級最新記錄為AA級別。 工銀亞洲 --- 個人稅務貸款 2.18% 以貸款額100萬元、6個月還款期計算。 星展銀行 --- DBS 定額私人貸款 2.2% 以貸款額200萬元、24個月還款期計算。 交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」 2.35% 以貸款額150萬元或以上、還款期12個月計算。只限特選客戶。 上海商業銀行 --- 「快稅錢」個人稅務貸款 3.98% 20萬元貸款額起劃一年利率，但需開設證券戶口及網上銀行服務等。推廣期至2024年3月31日。 東亞銀行 --- 稅季貸款 5.63% 貸款額5,000元至400萬元、還款期12個月計算。

要注意的是，滙豐的1.68厘及眾安的1.8厘最低年利率優惠均於1月結束。

交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化

稅貸常見陷阱

做稅貸切記要看清條款，留意以下3大陷阱︰

1. 最低年利率要求。 上表可見，銀行雖然有低於2厘的私人貸款，但貸款額往往要求達7位數字，才能享有這最低年利率。

上表可見，銀行雖然有低於2厘的私人貸款，但貸款額往往要求達7位數字，才能享有這最低年利率。 2. 年薪要求。 銀行一般設有年薪要求，例如滙豐的貸款最高申請額為申請人月薪的23倍，中銀香港的貸款額最高為申請人的月薪18倍，意味要取得最低年利率（即貸款額150萬元），月薪分別要有最少6.5萬元或8.3萬元，且要信貸紀錄良好，讀者宜因應自己的狀況去作申請。

銀行一般設有年薪要求，例如滙豐的貸款最高申請額為申請人月薪的23倍，中銀香港的貸款額最高為申請人的月薪18倍，意味要取得最低年利率（即貸款額150萬元），月薪分別要有最少6.5萬元或8.3萬元，且要信貸紀錄良好，讀者宜因應自己的狀況去作申請。 3. 特選客戶要求。以上述銀行為例，中銀香港的1.78厘，網站顯示屬「中銀私人財富客戶」的優惠；而恒生的1.78厘，亦限私人銀行、優越私人理財或優越理財客戶，若是其他一般客戶，同一貸款額及還款期，由1.78厘一躍而為3.81厘。交通銀行的2.35厘，只限該行通達私人財富服務、通達理財服務及按掲等特選客戶。創興銀行的1.68厘，也只限私人銀行及悅秀理財客戶；而且若揀選了現金回贈優惠（稅貸金額80萬元或以上，並成功設立指定銀行服務中的任何兩項，可享最高1,000元回贈），則不可享有1.68厘。

今年部分銀行標榜「零息」，但其實有一定條件，詳情可看︰【稅貸2023】再有免息稅貸推出 是否真的「0息」？兩銀行優惠批核條件比較

若貸款額低 年利率大增

如果貸款額低於100萬元，年利率亦可能會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰

銀行 10萬元貸款額 20萬元貸款額 50萬元貸款額 實際年利率 工銀亞洲 --- 個人稅務貸款 3.81% 3.81% 3.47% 上海商業銀行 --- 「快稅錢」個人稅務貸款 ／ 3.98% 3.98% 創興銀行 --- 稅務貸款 4.26% 3.81% 2.86% 恒生銀行 --- 「稅季貸款」 5.63% 5.18% 4.49% 東亞銀行 --- 「稅季貸款」 5.63% 5.63% 5.63% 中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款 6.41% 5.18% 4.39% 渣打銀行 --- 「分期貸款」 7.01% 6.09% 5.18% 交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」 7.40% 5.31% 4.36% 滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款 7.95% 7.72% 7.26% 以上全部為假設12個月還款期

若果在創興銀行借款50萬至79.9999萬元，可以做到3厘以下，低至2.86厘；借款20萬至49.9999萬元，則最低3.81厘。

另外，在工銀亞洲及上海商業銀行借款50萬元或以下，則做到4厘以下，兩行分別最低3.47厘及3.98厘。

但要留意，上商雖然是劃一年利率，但該行要求客戶要同時開設證券戶口、網上銀行戶口等，才有優惠年利率。

以上選幾家大型銀行去作比較，當中包括最低年利率2厘以下的恒生銀行及中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算，恒生及中銀最低也要逾4厘。滙豐的差距更大，小額貸款在9厘以上。不計創興銀行，工銀亞洲的小額貸款年利率在跨門檻而言暫時最低，借50萬元或以下，年利率都低於4厘，但已較過往有所提高。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。

想了解借錢做定期的可行性，必睇︰中銀打響稅貸戰 稅貸1.78厘、定存4.5厘 借錢做定期有套利空間嗎？

本文最後更新日期︰2024年1月2日

責任編輯︰廖毅然

更多高息產品︰

【定期存款2024】3個月5厘僅剩2間、6個月4.88厘快閃｜一文看清1月份最新定存（附各存期最高息）

【高息產品】5.5厘高息穩陣賺！T-Bill/T-Note/T-Bond有咩唔同？入手美債前必讀的事

【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升1成 除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經