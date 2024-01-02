【稅貸2024】部分優惠1月結束　大額稅貸1.65厘　借50萬元低見2.86厘｜1月份優惠更新

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交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。本網在2024年伊始更新了銀行最新的優惠，不少銀行都把低息優惠期延至2024年。
2023年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？
2厘以下門檻高
繼2023年12月初滙豐推出低至1.68%的稅貸後，4間大型銀行已先後出招，暫時也以滙豐最低息。此外，花旗早前也推出低至1.78%的稅貸，與恒生及中銀看齊。然而，雖然4大銀行及花旗都標榜最低2厘以下的年利率，門檻卻不低，4大行都要借足150萬元才有最低年利率，花旗更要借足350萬才可享有。
以下列出各銀行的最低稅貸年利率及其要求︰
|銀行
|最低年利率
|最低年利率要求
|大新銀行交稅「快應錢」
|0%
|需借兩筆貸款，其中一筆免息。於2024年3月31日優惠期前同時申請稅貸及另一筆分期「快應錢」，金額不少於交稅「快應錢」貸款額，並於2024年4月30日或之前成功提取，其稅貸便可有6個月0息。
|天星銀行 --- 私人貸款
|1.58%
|以貸款額80萬元、還款額12個月為例計算。
|信銀國際 --- $mart Plus 稅季貸款
|1.65%
|以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。
|創興銀行 --- 稅務貸款
|1.68%
|以貸款額100萬元，還款期12個月計算，需為現有私人銀行或悅秀理財客戶。推廣期至2024年3月31日。
|滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款
|1.68%
|以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及2,500元現金回贈及2,000元獎賞錢。推廣期至2024年1月30日。
|華僑信用財務 --- 「即供免息」稅貸計劃
|1.68%
|以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及8,200元現金回贈。推廣期至2024年3月31日。
|恒生銀行 --- 稅季貸款
|1.78%
|以貸款額150萬元、還款期12個月計算。
|中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款
|1.78%
|指定客戶成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算。
|花旗銀行 --- 稅季貸款
|1.78%
|指定客戶成功提取貸款金額350萬元，並以12個月還款期計算。推廣期至2024年3月31日。
|眾安銀行 --- 分期貸款
|1.8%
|以貸款額100萬元、6至12個月還款期計算。推廣期至2024年1月31日。
|渣打銀行 --- 分期貸款
|1.85%
|以貸款額150萬元、還款期12個月計算。
|中國建設銀行--- 「好現金」私人分期貸款
|1.85%
|以貸款額300萬元、還款期12個月計算，環聯之信貸風險評級最新記錄為AA級別。
|工銀亞洲 --- 個人稅務貸款
|2.18%
|以貸款額100萬元、6個月還款期計算。
|星展銀行 --- DBS 定額私人貸款
|2.2%
|以貸款額200萬元、24個月還款期計算。
|交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」
|2.35%
|以貸款額150萬元或以上、還款期12個月計算。只限特選客戶。
|上海商業銀行 --- 「快稅錢」個人稅務貸款
|3.98%
|20萬元貸款額起劃一年利率，但需開設證券戶口及網上銀行服務等。推廣期至2024年3月31日。
|東亞銀行 --- 稅季貸款
|5.63%
|貸款額5,000元至400萬元、還款期12個月計算。
要注意的是，滙豐的1.68厘及眾安的1.8厘最低年利率優惠均於1月結束。
稅貸常見陷阱
做稅貸切記要看清條款，留意以下3大陷阱︰
今年部分銀行標榜「零息」，但其實有一定條件，詳情可看︰【稅貸2023】再有免息稅貸推出 是否真的「0息」？兩銀行優惠批核條件比較
若貸款額低 年利率大增
如果貸款額低於100萬元，年利率亦可能會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰
|銀行
|10萬元貸款額
|20萬元貸款額
|50萬元貸款額
|實際年利率
|工銀亞洲 --- 個人稅務貸款
|3.81%
|3.81%
|3.47%
|上海商業銀行 --- 「快稅錢」個人稅務貸款
|／
|3.98%
|3.98%
|創興銀行 --- 稅務貸款
|4.26%
|3.81%
|2.86%
|恒生銀行 --- 「稅季貸款」
|5.63%
|5.18%
|4.49%
|東亞銀行 --- 「稅季貸款」
|5.63%
|5.63%
|5.63%
|中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款
|6.41%
|5.18%
|4.39%
|渣打銀行 --- 「分期貸款」
|7.01%
|6.09%
|5.18%
|交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」
|7.40%
|5.31%
|4.36%
|滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款
|7.95%
|7.72%
|7.26%
|以上全部為假設12個月還款期
若果在創興銀行借款50萬至79.9999萬元，可以做到3厘以下，低至2.86厘；借款20萬至49.9999萬元，則最低3.81厘。
另外，在工銀亞洲及上海商業銀行借款50萬元或以下，則做到4厘以下，兩行分別最低3.47厘及3.98厘。
但要留意，上商雖然是劃一年利率，但該行要求客戶要同時開設證券戶口、網上銀行戶口等，才有優惠年利率。
以上選幾家大型銀行去作比較，當中包括最低年利率2厘以下的恒生銀行及中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算，恒生及中銀最低也要逾4厘。滙豐的差距更大，小額貸款在9厘以上。不計創興銀行，工銀亞洲的小額貸款年利率在跨門檻而言暫時最低，借50萬元或以下，年利率都低於4厘，但已較過往有所提高。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。
想了解借錢做定期的可行性，必睇︰中銀打響稅貸戰 稅貸1.78厘、定存4.5厘 借錢做定期有套利空間嗎？
本文最後更新日期︰2024年1月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 生活理財