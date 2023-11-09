【稅貸2023】滙豐1.68%平絕4大行　花旗、恒生及中銀1.78%｜交稅季節又到　今年有「零息」貸款？

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港私人貸款市場復甦 二三線財務公司壞帳增逾3%
交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。今年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？
2厘以下門檻高
繼昨日（8日）滙豐推出低至1.68%的稅貸後，4間大型銀行已先後出招，暫時也以滙豐最低息。此外，花旗今日（9日）推出低至1.78%的稅貸，與恒生及中銀看齊。然而，雖然4大銀行及花旗都標榜最低2厘以下的年利率，門檻卻不低，全部都要借足150萬元才有最低年利率。
以下列出各銀行的最低稅貸年利率及其要求︰
|銀行
|最低年利率
|最低年利率要求
|大新銀行交稅「快應錢」
|0%
|兩筆貸款，其中一筆免息。同時申請另一筆分期「快應錢」，金額不少於交稅「快應錢」貸款額，其稅貸便可有6個月0息。
|東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款
|1.33%
|以貸款額100萬元、還款額12個月及1.2萬元現金回贈計算
|信銀國際 --- $mart Plus 稅季貸款
|1.65%
|以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。
|滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款
|1.68%
|以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及$2500元現金回贈及$2000獎賞錢。
|華僑信用財務 --- 「即供免息」稅貸計劃
|1.68%
|以貸款額150萬元，還款期12個月計算，並已計及8200元現金回贈。
|恒生銀行 --- 「稅季貸款」
|1.78%
|以貸款額150萬元、還款期12個月計算
|中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款
|1.78%
|指定客戶於11月15日優惠期前，成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算
|花旗銀行 --- 「稅季貸款」
|1.78%
|指定客戶於12月31日優惠期前，成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算
|眾安銀行 --- 分期貸款
|1.8%
|以貸款額100萬元、6至12個月還款期計算
|渣打銀行 --- 「分期貸款」
|1.85%
|以貸款額150萬元、還款期12個月計算
|工銀亞洲 --- 個人稅務貸款
|2.18%
|以貸款額100萬元、6個月還款期計算
|交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」
|2.35%
|以貸款額150萬元、還款期12個月計算
稅貸常見陷阱
做稅貸切記要看清條款，留意以下3大陷阱︰
今年部分銀行標榜「零息」，但其實有一定條件，詳情可看︰【稅貸2023】再有免息稅貸推出 是否真的「0息」？兩銀行優惠批核條件比較
若貸款額低 年利率大增
如果貸款額低於100萬元，年利率亦可能會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰
|銀行
|10萬元貸款額
|20萬元貸款額
|50萬元貸款額
|實際年利率
|工銀亞洲 --- 個人稅務貸款
|3.81%
|3.81%
|3.47%
|恒生銀行 --- 「稅季貸款」
|5.63%
|5.18%
|4.49%
|中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款
|6.41%
|5.36%
|4.78%
|東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款
|6.55%
|6.09%
|4.95%
|渣打銀行 --- 「分期貸款」
|7.01%
|6.09%
|5.18%
|交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」
|7.40%
|5.31%
|4.36%
|滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」稅季貸款
|9.35%
|8.89%
|7.95%
|以上全部為假設12個月還款期
以上選幾家大型銀行去作比較，當中包括最低年利率2厘以下的恒生銀行及中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算，恒生及中銀最低也要逾4厘。滙豐的差距更大，小額貸款在9厘以上。工銀亞洲的小額貸款年利率暫時最低，借50萬元或以下，年利率都低於4厘，不過仍較以往的息率為高。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。
想了解借錢做定期的可行性，必睇︰中銀打響稅貸戰 稅貸1.78厘、定存4.5厘 借錢做定期有套利空間嗎？
本文最後更新日期︰2023年11月9日
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欄名 : 生活理財