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【稅貸2023】恒生、中銀1.78厘　交稅季節又到　今年仲有平錢借？

個人增值 17:28 2023/10/30

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交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款，恒生銀行及中銀香港也有低至1.78厘。然而，讀者宜留意這些優惠往往只適用於大額貸款、或特選客戶。

交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。今年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？

2厘以下條件多多

中銀香港早在9月底已率先推出稅貸優惠，低至1.78厘。近日恒生銀行也加入稅貸戰，最低年利率同樣為1.78厘。有些銀行則非開宗明義做稅貸，但亦正推出私人貸款優惠，最低年利率也有2厘以下。

然而，這些優惠往往只適用於大額貸款，未必適合所有讀者，以下列出各銀行的最低年利率及其要求︰

銀行最低年利率最低年利率要求
東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款1.33%以貸款額100萬元、還款額12個月及1.2萬元現金回贈計算
信銀國際1.65%以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。
恒生銀行 --- 「稅季貸款」1.78%以貸款額150萬元、還款期12個月計算
中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款1.78%指定客戶於11月15日優惠期前，成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算
眾安銀行 --- 分期貸款1.8%以貸款額100萬元、6至12個月還款期計算
渣打銀行 --- 「分期貸款」1.85%以貸款額150萬元、還款期12個月計算
工銀亞洲 --- 個人稅務貸款2.18%以貸款額100萬元、6個月還款期計算
交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」2.35%以貸款額150萬元、還款期12個月計算
滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」2.47%11月6日或之前成功提取150萬元貸款、並以還款期12個月計算

稅貸常見陷阱

做稅貸切記要看清條款，留意以下3大陷阱︰

  • 1. 最低年利率要求。上表可見，銀行雖然有低於2厘的私人貸款，但貸款額往往要求達7位數字，才能享有這最低年利率。
  • 2. 年薪要求。銀行一般設有年薪要求，例如東亞銀行的貸款額最高為申請人的月薪12倍、中銀香港的貸款額最高為申請人的月薪18倍，意味要取得最低年利率，月薪最少要有逾8萬元，未必人人可以符合要求。
  • 3. 特選客戶要求。以上述銀行為例，中銀香港的1.78厘，網站顯示屬「中銀私人財富客戶」的優惠；而恒生的1.78厘，亦限私人銀行、優越私人理財或優越理財客戶，若是其他一般客戶，同一貸款額及還款期，由1.78厘一躍而為3.81厘。

若貸款額低　年利率大增

如果貸款額低於100萬元，年利率亦可能會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰

銀行10萬元貸款額20萬元貸款額50萬元貸款額
 實際年利率
工銀亞洲 --- 個人稅務貸款3.81%3.81%3.47%
恒生銀行 --- 「稅季貸款」5.63%5.18%4.49%
中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款6.41%5.36%4.78%
東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款6.55%6.09%4.95%
渣打銀行 --- 「分期貸款」7.01%6.09%5.18%
交銀香港 --- 「DreamCash私人貸款」7.40%5.31%4.36%
滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」9.82%9.12%8.19%
以上全部為假設12個月還款期

以上選幾家大型銀行去作比較，當中包括最低年利率2厘以下的恒生銀行及中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算，恒生及中銀最低也要逾4厘。滙豐的差距更大，大額貸款的年利率可低至2.47厘，但小額貸款則在9厘以上。工銀亞洲的小額貸款年利率暫時最低，借50萬元或以下，年利率都低於4厘，不過仍較以往的息率為高。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。

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