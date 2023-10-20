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【稅貸2023】交稅季節又到　稅務貸款最低1.33%　今年仲有平錢借？

個人增值 16:56 2023/10/20

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交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。雖然稅貸或個人貸款最低年利率低至2厘以下，然而，這些優惠往往只適用於大額貸款。

交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。今年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？

2厘以下條件多多

今年稅貸戰來得有點做，有別以往10月、11月才「開戰」，有大型銀行早在9月底已率先推出稅貸優惠，低至1.78厘。暫時開宗明義做稅貸客的不多，但有個別銀行正在推出私人貸款優惠，最低年利率也有2厘以下。然而，這些優惠往往只適用於大額貸款，未必適合所有讀者，以下列出各銀行的最低年利率及其要求。

銀行最低年利率最低年利率要求
東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款1.33%以貸款額100萬元、還款額12個月及1.2萬元現金回贈計算
信銀國際1.65%以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。
中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款1.78%指定客戶於11月15日優惠期前，成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算
眾安銀行 --- 分期貸款1.8%以貸款額100萬元、6至12個月還款期計算
恒生銀行 --- 「易得錢」私人分期貸款1.85%以貸款額150萬元、還款期24個月計算
渣打銀行 --- 「分期貸款」1.85%以貸款額150萬元、還款期12個月計算
滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」2.47%11月6日或之前成功提取150萬元貸款、並以還款期12個月計算

上表可見，銀行雖然有低於2厘的私人貸款，但貸款額往往要求達7位數字，而且銀行一般設有年薪要求，例如東亞銀行的貸款額最高為申請人的月薪12倍、中銀香港的貸款額最高為申請人的月薪18倍，意味要取得最低年利率，月薪最少要有逾8萬元，未必人人可以符合要求。

如果貸款額低於100萬元，年利率可能就會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰

銀行10萬元貸款額20萬元貸款額50萬元貸款額
 實際年利率
中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款6.41%5.36%4.78%
東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款6.55%6.09%4.95%
恒生銀行 --- 「易得錢」私人分期貸款7.01%5.86%5.18%
渣打銀行 --- 「分期貸款」7.01%6.09%5.18%
滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」9.82%9.12%8.19%
以上全部為假設12個月還款期

以上選幾家大型銀行去作比較，當中包括剛推出稅貸優惠的中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算，這批銀行所提供的年利率都不低，最低為4.78厘，高的甚至接近10厘，較其大額貸款的最低1.33厘相差甚遠。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。

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