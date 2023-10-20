【稅貸2023】交稅季節又到　稅務貸款最低1.33%　今年仲有平錢借？

▲ 交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。雖然稅貸或個人貸款最低年利率低至2厘以下，然而，這些優惠往往只適用於大額貸款。

交稅旺季又來臨了，正為大額稅款而煩惱？可留意稅務貸款。今年美聯儲多次加息，香港銀行的最優惠利率亦不斷上調，按揭貸款利率已然高企，稅貸市場還有平錢可借嗎？

2厘以下條件多多

今年稅貸戰來得有點做，有別以往10月、11月才「開戰」，有大型銀行早在9月底已率先推出稅貸優惠，低至1.78厘。暫時開宗明義做稅貸客的不多，但有個別銀行正在推出私人貸款優惠，最低年利率也有2厘以下。然而，這些優惠往往只適用於大額貸款，未必適合所有讀者，以下列出各銀行的最低年利率及其要求。

銀行 最低年利率 最低年利率要求 東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款 1.33% 以貸款額100萬元、還款額12個月及1.2萬元現金回贈計算 信銀國際 1.65% 以貸款額200萬元，還款期12個月計算，同時需開立出糧戶口。 中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款 1.78% 指定客戶於11月15日優惠期前，成功提取貸款金額150萬元，並以12個月還款期計算 眾安銀行 --- 分期貸款 1.8% 以貸款額100萬元、6至12個月還款期計算 恒生銀行 --- 「易得錢」私人分期貸款 1.85% 以貸款額150萬元、還款期24個月計算 渣打銀行 --- 「分期貸款」 1.85% 以貸款額150萬元、還款期12個月計算 滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」 2.47% 11月6日或之前成功提取150萬元貸款、並以還款期12個月計算

上表可見，銀行雖然有低於2厘的私人貸款，但貸款額往往要求達7位數字，而且銀行一般設有年薪要求，例如東亞銀行的貸款額最高為申請人的月薪12倍、中銀香港的貸款額最高為申請人的月薪18倍，意味要取得最低年利率，月薪最少要有逾8萬元，未必人人可以符合要求。

如果貸款額低於100萬元，年利率可能就會大增，以下列出各銀行借10萬元、20萬元及50萬元的年利率（假設12個月還款期）︰

銀行 10萬元貸款額 20萬元貸款額 50萬元貸款額 實際年利率 中銀香港 --- 分期「易達錢」稅季貸款 6.41% 5.36% 4.78% 東亞銀行 --- 「勁快」分期貸款 6.55% 6.09% 4.95% 恒生銀行 --- 「易得錢」私人分期貸款 7.01% 5.86% 5.18% 渣打銀行 --- 「分期貸款」 7.01% 6.09% 5.18% 滙豐銀行 --- 分期「萬應錢」 9.82% 9.12% 8.19% 以上全部為假設12個月還款期

以上選幾家大型銀行去作比較，當中包括剛推出稅貸優惠的中銀香港，若果以10萬元、20萬元及50萬元貸款額去計算，這批銀行所提供的年利率都不低，最低為4.78厘，高的甚至接近10厘，較其大額貸款的最低1.33厘相差甚遠。可見在高息環境下，銀行的低息貸款用於吸納大戶為主。

想了解借錢做定期的可行性，必睇︰中銀打響稅貸戰 稅貸1.78厘、定存4.5厘 借錢做定期有套利空間嗎？

更多高息產品︰

【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息

【高息儲蓄】波動市下如何穩賺4.8%年回報？

【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升1成 除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價（2023年9月更新）

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經