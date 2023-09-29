【北上攻略】福田口岸新開深港候機樓　￥25巴士30分鐘直達深圳機場　可預辦登機

深圳福田口岸「深港城市候機樓」日前啓用，設有直達巴士前往深圳寶安國際機場、香港國際機場和香港迪士尼，提供航班信息查詢、購票、值機、行李託運等服務，港人前往深圳機場乘坐航班將更便利。

兩口岸10分鐘交通圈内

該城市候機樓位於福田區福強路1045號深榮大廈，距福田口岸650米、皇崗口岸700米、河套深港科技創新合作區3.5公里，均在「10分鐘交通圈」範圍內，同時毗鄰廣深高速皇崗出入口。

30分鐘巴士直達深圳機場 票價25元

深港候機樓往返深圳機場的巴士綫路為「機場快綫A10深榮綫」，車程最快30分鐘，單程票價25元（人民幣，下同），可在深圳「機場快綫」微信小程序購票。目前兩方向每天各有15個班次，發車間隔1小時1班。時刻表如下：

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可預辦登機、託運行李

深圳機場還在此開通了行李直掛等便捷服務，旅客可一站式辦理值機、託運等手續，到達深圳機場後可直接通過安檢，候機登機。

有跨境車往返香港機場、迪士尼

另有往返香港國際機場、香港迪士尼樂園的跨境商務轎車，單程票價均爲150元，可在中旅巴士微信小程序購買。9月26日至10月10日期間試運行以下班次：

深港候機樓-香港機場班次時刻表

深港候機樓->香港機場 香港機場->深港候機樓 1 8:00 6:00 2 9:00 7:00 3 12:30 10:30 4 13:30 11:30 5 17:00 15:00 6 18:30 16:00

深港候機樓-香港迪士尼班次時刻表

深港候機樓->香港迪士尼樂園 香港迪士尼樂園->深港候機樓 1 8:00 14:30 2 9:00 15:30 3 12:30 4 13:30 5 17:00 6 18:30

「深圳發布」稱，深港城市候機樓已引入跨境巴士、跨境商務車、灣區旅遊包車、城市出租車等交通服務產品。此外，還配備貴賓廳、咖啡廳，以及便利店、商務酒店等配套服務。

深航深圳飛華東免費改簽

深圳機場與深圳航空最近亦宣布，即日起至2023年12月31日，非團隊旅客購買深圳航空深圳始發至華東到達，或華東始發至深圳到達的航班，可免費改簽，目的地、始發地、起飛時間都可以更改。

【改簽規則】：

同一方向內改期可更改至原航班計劃起飛日期前7天至後7天的航班（例如原1月15日航班，可改期日期為1月8日至1月22日）

產品有效期內改時改地，可免收一次改期手續費，艙位差價正常收取，多不退少補（始發地和目的地不可同時更改）。

例如：

改目的地：旅客購買12月30日深圳-南京段的機票，可改為12月30日深圳-上海段。

改始發地：旅客購買12月30日廣州-無錫段的機票，可改為12月30日深圳-無錫段。

改起飛時間：旅客購買12月30日深圳-上海段的機票，可改為12月31日深圳-上海段。

【適用城市】：

大灣區：深圳、廣州、珠海、惠州、湛江。

華東：南京、無錫、南通、常州、揚州、上海、杭州、合肥。

【適用客票】：

479開頭客票且由深航實際承運的單程和往返航班，代碼共享航班不適用。

【適用時間】：

1. 辦理改期日期：即日起至2023年12月31日（含）；

2. 改期後乘機日期：即日起至2023年12月31日（含）；

3. 不可改期乘機日期：2023年9月27日（含）至2023年10月8日。

【適用艙位】：全艙位（N/X/I艙除外）。

【改簽渠道】：深航24小時服務熱線（+86）95361、深航全國直屬購票櫃枱、深圳航空APP、深圳航空微信小程序。

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