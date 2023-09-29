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假如告別最後一次加息？瑞士寶盛︰息口到頂後　股市7成機會上升

個人增值 08:00 2023/09/29

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上周美聯儲議息按兵不動，但預計今年底前仍會加息一次。市場已普遍預期加息接近尾聲，甚至已經到頂。瑞士寶盛股票策略研究主管Mathieu Racheter指出，過往經驗來看，股市在最後一次加息後往往表現較好。

Mathieu Racheter指出，上周，聯儲局將政策利率維持在5.25%-5.5%的區間不變。作為有史以來最為迅猛的貨幣緊縮周期之一，此次加息進程或已臨近尾聲。該行預計，在進一步開啟降息周期前，政策利率或將在2024年第三季度前保持不變。

過往經驗來看，股市往往會在緊縮周期結束後出現令人驚喜的表現，該行認為，大型優質成長股和部分防禦型股票仍值得關注。

加息到頂後　標指11次有8次上升

他指出，回顧自上世紀70年代初以來的數輪緊縮周期會發現，股市在最後一次加息後往往表現較好。在過往11次相同情境中，標普500指數在最後一次加息後的12個月裏出現正回報率的情況有8次（其中有7次回報率甚至超過10%）。剩餘3次回報率為負的情境，都是恰逢美國經濟在緊縮周期臨近尾聲時陷入衰退。

該行經濟學家的基礎情境仍認為美國經濟將實現軟著陸，有一部分原因是考慮到，市場多年來對加息的敏感性已有所下降。對於家庭而言，抵押貸款通常為固定額度且要持續30年。與此同時，考慮到大型企業在疫情初期鎖定了較低的未償債務利率，從而導致淨利息支出的減少，因此其擁有充足的現金，能夠以更高的收益率進行投資。

儘管總體來看歷史數據頗令人鼓舞，且支持該行對股市年底反彈的看法，但相對而言，哪些行業或投資風格將會脫穎而出尚不明朗。

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