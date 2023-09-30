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【選股攻略】港股第四季前瞻　將迎來「終極一跌」？

個人增值 10:00 2023/09/30

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加息周期已逾一年，加上中港經濟復甦步伐緩慢，港股今年以來持續弱勢，跑輸美股、日股等外圍，在9月底更跌穿17500大關。迎來2023最後一季，港股有沒有轉機？抑或低處未算低？本網請來三位港股專家作前瞻。

蘇沛豐：兩大催化劑　港股第四季有起色

招銀國際策略師蘇沛豐表示，有兩大催化劑為第四季港股帶來起色。第一個催化劑是中國政策層面，內地貨幣政策寬鬆持續，減息降準好大機會再進行；財政刺激措施也會有更多，「始終第二季以來以來，外界擔心中國經濟放緩，會希望再有更多刺激加速返經濟。」

另一催化劑來自外圍，美國利率將於第四季內確認見頂，市場對高利率的憂慮有機會紓緩。「好可能已經見咗頂，（目前）是看11月那次議息會不會再加息。」他指出，起碼利率這個不確定因素會在來季掃除。

他預料人行會於10至11月再降準，不會太遲，因為貨幣政策需要時間去體現。「之前美國一直加息，人行缺乏空間做寬鬆。當確認美國利率差不多見頂，就有較多空間。」他認為美國較大機會明年次季首度減息，但步伐會較慢，「不會次次議息都減，要預期利率higher for longer。」

因缺乏資金流入，港股氣氛較弱，很難全部主要板塊也炒上，而是會出現板塊輪動，「回到19000點以上可以，但上不到20000點」。由於美國仍未減息，人行繼續寬鬆，他認為人民幣最多只是回穩，出現溫和的反彈，第四季最樂觀料處於7.1至7.2的區間。

葉尚志：港股已跌至「價值水平」 但將出現「終極一跌」

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股目前已經去到他稱之為「價值水平」的地步。當18000點，恒指的股息率已經接近4厘，這個時候就會開始出現長線的資金入市，但步伐較慢，不會帶來急彈。「這主要根據過去20年恒生指數的走勢和其股息率，做了一個correlation test（關聯性測試），得出4厘以上就是一個threshold（門檻）。」

儘管港股已去到價值水平，但市場氣氛差，恒指繼續下尋毫不出奇。第四季前景要看外圍因素，即環球避險情緒是否過去、美匯指數是否升夠。由於資金從股市、債市避往貨幣（美金），美匯指數衝上106的年內新高。此外，也要看內房市場能否平穩過渡恒大事件。

葉尚志坦言，面對內地經濟疲弱、美元強及利率高多重夾擊，港股目前風險很高，第四季隨時出現恐慌性拋售，造成「終極一跌」。

然而，這個真正見底的時刻無法等待，只能觀察，成交量是較重要的參考指標：「今年以來，港股平均每日成交1,100億。恐慌性拋售就起碼一定要高過這個數，1,500億至2,000億就更好，那就有機會是終極一跌。」他強調到時就要考慮去搏、「擁抱風險」，而不是買中移動 （00941） 等穩陣股份，反而要押注在一些成長股、消費類股份。

黃國英：港股長年陰乾 揸防守股好過買市升

基金經理黃國英表示，第四季港股整體將延續近幾年常態，在正常日子「陰乾」，偶然出現兩三日大反彈。投資者總想伺機及早離場，所以不會大升。他揀得上手的港股亦少，認為本地地產股及內房股均步入死亡，內銀股難以安心投資。工業股受累於資本支出巨大等業務模式缺陷、客戶尋求將生產線從中國外移，已不受市場青睞，面臨貶值。

他較看好三隻防守股，指表現最差者在年內也升逾三成。中移動 （00941） 和中海油 （00883） 因遭西方制裁而被低估數年，目前它們的股價正常化過程未完；中海油更有機會增加派息。滙豐控股 （00005） 受惠於長期高利率和美國經濟有機會軟著陸等市場預期，跟其他國際銀行股同樣安全。再者，滙控有份參與全球性銀行的價值重估，亦一直進行股份回購。

內地經濟唯獨零售業表現相對稍好。他看好安踏 （02020） 的多品牌策略，既擁有FILA及DESCENTE的中港澳專營權，旗下亞瑪芬體育（Amer Sports）的全球性業務中，尤以品牌Salomon、始祖鳥（Arc’teryx）在香港和國際的聲譽俱佳。安踏正受惠於全球體育休閒服潮流，自設分店網絡有助將上述國際名牌帶入內地市場。

內地富人正為投資何類資產而頭痛，因股市樓市皆差，黃金便成為出路，刺激上海金價走高。黃國英認為，這對周大福 （01929） 而言是一個較利好的背景，在同類選項不多下可望跑出。

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