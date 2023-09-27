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【定期存款】盤點本月到期高息　5厘定存及早把握　綠債9.28最後機會

收息攻略 17:28 2023/09/27

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近日定期存款又見新高，主要因為美聯儲議息後Hibor持續高企，同時亦由於臨近季結與年結，銀行要及早準備資金過冬，以致港元定存重現5厘高息。而踏入9月底，這批高息產品陸續到達優惠期的尾段，以下盤點即將到期的港元定存，想把握高息就要趁早。

9月底到期港元定存
銀行最高年息存期起存額備註到期日
花旗5.0厘3個月5萬元全新私人客戶業務戶口9月30日
東亞4.88厘4個月10萬元分行新資金9月30日
信銀國際4.65厘3個月10萬元網上新資金9月30日
工銀亞洲4.6厘3個月10萬元全新客戶分行新資金9月29日
工銀亞洲4.5厘128天300萬元分行新資金9月29日
工銀亞洲4.4厘188天300萬元分行新資金9月29日
創興4.1厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目9月30日
中銀香港4.0厘1個月1萬元全新客戶透過手機銀行開戶9月30日

以上港元定存都是在月底到期，當中工銀亞洲的幾項優惠是9月29日到期，其餘都是9月30日到期。

這當中包括花旗銀行的5厘高息，不過要屬全新私人客戶業務戶口、持有指定產品結餘才可開立，因此門檻不低。

而東亞的4.88厘屬近數天出現的快閃定存，4個月存期、起存額僅10萬元、沒有指定戶口要求。

工銀亞洲的新客戶3個月4.6厘，與中銀香港的新客戶1個月4厘，皆非近期才出現，而是延續了好幾個月，不過第四季的利率環境仍然不明朗，銀行會否再延續高息優惠，暫難定斷。

提提大家，政府發行的綠色債券保底息高達4.75厘，認購期至明天（9月28日) 下午2時，預計反應熱烈，人均或只抽中3至4手，若有5萬元左右的閒置資金，不妨一試，可鎖定未來3年的4.75厘高息。以下是綠債的認購詳情︰

綠色債券2023詳情
發行額150億元，最多提高至200億元
年期3年
入場費每手1萬元
派息每6個月一次，與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於4.75厘
認購期2023年9月18日早上9時- 9月28日下午2時
發行日2023年10月10日
上市日2023年10月11日在聯交所上市

更多高息產品︰

【定期存款2023】滙豐帶頭　4.5厘成新標準！銀行瘋搶年結資金、比綠債賺息更多

10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價（2023年9月更新）

【高息股】怎樣才算高息？當領展跌落神壇　還有哪些收息股值博？

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