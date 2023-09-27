【定期存款】盤點本月到期高息　5厘定存及早把握　綠債9.28最後機會

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【美元定期存款】4大行都加息 滙豐、恒生5.2厘爭奪美元｜6個月5.6厘、1星期13.8厘
近日定期存款又見新高，主要因為美聯儲議息後Hibor持續高企，同時亦由於臨近季結與年結，銀行要及早準備資金過冬，以致港元定存重現5厘高息。而踏入9月底，這批高息產品陸續到達優惠期的尾段，以下盤點即將到期的港元定存，想把握高息就要趁早。
|9月底到期港元定存
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|到期日
|花旗
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新私人客戶業務戶口
|9月30日
|東亞
|4.88厘
|4個月
|10萬元
|分行新資金
|9月30日
|信銀國際
|4.65厘
|3個月
|10萬元
|網上新資金
|9月30日
|工銀亞洲
|4.6厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|9月29日
|工銀亞洲
|4.5厘
|128天
|300萬元
|分行新資金
|9月29日
|工銀亞洲
|4.4厘
|188天
|300萬元
|分行新資金
|9月29日
|創興
|4.1厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|9月30日
|中銀香港
|4.0厘
|1個月
|1萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|9月30日
以上港元定存都是在月底到期，當中工銀亞洲的幾項優惠是9月29日到期，其餘都是9月30日到期。
這當中包括花旗銀行的5厘高息，不過要屬全新私人客戶業務戶口、持有指定產品結餘才可開立，因此門檻不低。
而東亞的4.88厘屬近數天出現的快閃定存，4個月存期、起存額僅10萬元、沒有指定戶口要求。
工銀亞洲的新客戶3個月4.6厘，與中銀香港的新客戶1個月4厘，皆非近期才出現，而是延續了好幾個月，不過第四季的利率環境仍然不明朗，銀行會否再延續高息優惠，暫難定斷。
提提大家，政府發行的綠色債券保底息高達4.75厘，認購期至明天（9月28日) 下午2時，預計反應熱烈，人均或只抽中3至4手，若有5萬元左右的閒置資金，不妨一試，可鎖定未來3年的4.75厘高息。以下是綠債的認購詳情︰
|綠色債券2023詳情
|發行額
|150億元，最多提高至200億元
|年期
|3年
|入場費
|每手1萬元
|派息
|每6個月一次，與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於4.75厘
|認購期
|2023年9月18日早上9時- 9月28日下午2時
|發行日
|2023年10月10日
|上市日
|2023年10月11日在聯交所上市
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欄名 : 存款收息