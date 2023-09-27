【定期存款】盤點本月到期高息　5厘定存及早把握　綠債9.28最後機會

近日定期存款又見新高，主要因為美聯儲議息後Hibor持續高企，同時亦由於臨近季結與年結，銀行要及早準備資金過冬，以致港元定存重現5厘高息。而踏入9月底，這批高息產品陸續到達優惠期的尾段，以下盤點即將到期的港元定存，想把握高息就要趁早。

9月底到期港元定存 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 到期日 花旗 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人客戶業務戶口 9月30日 東亞 4.88厘 4個月 10萬元 分行新資金 9月30日 信銀國際 4.65厘 3個月 10萬元 網上新資金 9月30日 工銀亞洲 4.6厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 9月29日 工銀亞洲 4.5厘 128天 300萬元 分行新資金 9月29日 工銀亞洲 4.4厘 188天 300萬元 分行新資金 9月29日 創興 4.1厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 9月30日 中銀香港 4.0厘 1個月 1萬元 全新客戶透過手機銀行開戶 9月30日

以上港元定存都是在月底到期，當中工銀亞洲的幾項優惠是9月29日到期，其餘都是9月30日到期。

這當中包括花旗銀行的5厘高息，不過要屬全新私人客戶業務戶口、持有指定產品結餘才可開立，因此門檻不低。

而東亞的4.88厘屬近數天出現的快閃定存，4個月存期、起存額僅10萬元、沒有指定戶口要求。

工銀亞洲的新客戶3個月4.6厘，與中銀香港的新客戶1個月4厘，皆非近期才出現，而是延續了好幾個月，不過第四季的利率環境仍然不明朗，銀行會否再延續高息優惠，暫難定斷。

提提大家，政府發行的綠色債券保底息高達4.75厘，認購期至明天（9月28日) 下午2時，預計反應熱烈，人均或只抽中3至4手，若有5萬元左右的閒置資金，不妨一試，可鎖定未來3年的4.75厘高息。以下是綠債的認購詳情︰

綠色債券2023詳情 發行額 150億元，最多提高至200億元 年期 3年 入場費 每手1萬元 派息 每6個月一次，與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於4.75厘 認購期 2023年9月18日早上9時- 9月28日下午2時 發行日 2023年10月10日 上市日 2023年10月11日在聯交所上市

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