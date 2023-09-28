美聯儲點陣圖釋放兩大訊息　高利率持續下的股債策略

自去年到現在，主要央行收緊貨幣政策的步伐一直成為投資市場的焦點。不經不覺即將進入第四季，英、歐、美三大央行在本加息周期已加息超過10次，貨幣政策會否一如預期在今年第四季步入終結篇，從而成為環球股市季節性表現造好的催化劑。筆者認為資產價格的表現很大程度受債息影響。美聯儲9月一如預期維持利率不變，惟利率點陣圖帶出了兩大訊息：一、年內利率還有進一步上升的可能；二、來年減息幅度較6月的預估時下跌了。

年內可能再加息 美債息漲至新高位

利率點陣圖暗示今年內還有一次加息的空間。儘管9月利率點陣圖對2023年底利率中位數的預估與6月時的5.6%一樣，惟以現時美國聯邦基金利率上限5.5%推算、美國近日經濟與就業市場的強韌，再加上美聯儲主席鮑威爾對未來加息持開放的態度，仍然不能排除年內有進一步加息的可能。這個預期亦促使較能反映利率預期的美國2年期國債息率曾反覆上升至約5.2%，即17年的新高位。

經濟增長信心強 明年減息預期延後

經濟表現顯韌性延後了市場對美聯儲減息的預期。美聯儲最新的經濟展望中調高未來的經濟預測，預期2023全年的經濟增長上升至2.1%，同時下調失業率至3.8%，可見美聯儲官員對經濟增長的信心。這些預估亦增加市場對美國經濟能軟著陸的可能性，從而減低對大幅減息的預期。最新的利率點陣圖顯示，官員對於2024年底的利率中位數預估由6月時4.6%上調至5.1%，顯示2024年潛在減息的幅度下跌了50基點。同時，根據利率期貨顯示，市場對2024年減息概率超出50%的時點由年中延後至第三季。

高利率將維持 應投短期債券、防守性股票

兩大訊息同時反映了高利率將維持一段時間。從不能排除進一步加息的可能以及減息預期延後的推論，現時處於22年高位的聯邦基金利率將會維持一段時間。儘管美聯儲關注的、反映通脹的核心個人消費開支平減指數下降，但在通脹未有明顯回落至目標水平時，相信利率仍然處於較高水平。在利息處於高位加上未能排除進一步加息的機會，投資較短年期的債券能提高收益及減輕利率上行對債價影響。至於股市策略上，由於在經濟溫和增長及通脹有望回落的背景下，預期將有利股票市場的表現，惟在高利率滯後效應下，捕捉機會時需慎防股票市場的波動性，故應增加防守性板塊以降低組合波幅。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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