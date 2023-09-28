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【身體檢查2023】Body Check項目愈多愈好？體檢套餐價錢比較　一千元有找

博客 08:00 2023/09/28

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不少人都會每年定期做身體檢查Body Check，希望預防勝於治療；亦有部份市民因需要接種疫苗而進行體檢。在挑選身體檢查套餐時，應考慮甚麼事項？是否檢查項目越多越好、越貴越有效？未買保險就進行身體檢查將會面臨甚麼後果？而身體檢查可以Claim保險嗎？體檢中心、私家醫院身體檢查又邊間好？

檢查項目：貴Plan、平Plan有咩唔同？

坊間身體檢查計劃眾多，標榜針對不同客群，例如男士、女士、長者等。不過，常見的基本檢查多數包括BMI、血壓、血脂、血糖、全血細胞、肝功能、小便常規等，而另一些收費較高的計劃，則進一步涵蓋電腦掃描、磁力共振、超聲波、運動心電圖、大腸鏡、骨質疏鬆指數、婦科檢查等。

身體檢查邊間好？體檢套餐價錢比較

體檢中心、診所、私家醫院均提供身體檢查套餐，檢查項目五花八門，價格範圍極闊，由數百港元至五位數不等。順帶一提，不少信用卡公司亦與醫療機構合作，推出優惠套餐。消費者進行體檢前，不妨先格價。 

表1：不同機構身體檢查套餐價錢比較

點擊圖片放大

度身訂做身體檢查 方為上策

套餐式身體檢查看似「抵食夾大件」，但難針對每個人的個人身體狀況，或令消費者白花冤枉錢和時間。

較理想的做法，是採取度身訂做的方式。於身體檢查前，先與家庭醫生商討。醫生會評估客人的年齡、性別、生活習慣（如飲食、運動、有否煙酒）、疾病紀錄、家族病史（如糖尿病、高血脂、大腸癌）、其他個人需要（如婚前檢查）等因素，再作出個人化的檢查建議，包括檢查項目和頻密程度。

此外，讀者也應花一些時間，了解檢查項目的功效和目的，例如大部分癌症指標（cancer markers）其實主要要用於監察癌症治療是否有效及檢視癌症有否復發，而非用作篩查或診斷癌症。

做身體檢查前 宜先買危疾和醫療保險

身體檢查時可能發現一些小毛病，如壞膽固醇過高、脂肪肝等，而於購買危疾和醫療保險時，客戶須主動向保險公司披露相關診斷結果，否則或被視為隱瞞「重要事實」（material facts），因而令保單失效或索償被拒。

與此同時，由於身體檢查會暴露了一個人的身體小毛病，這將會導致保險公司嚴格檢視受保人的身體狀況，例如若果驗到脂肪肝的話，危疾保險或許會將整個器官相關毛病都會列為「不保事項」，或者會徵收額外保費；又以女性為例，若果乳房驗到一些良性「水囊」，往後相關疾病例如乳房或成為不保事項。

因此，身體檢查邊間好、體檢中心還是醫院身體檢查套餐好等問題固然重要，但消費者在進行身體檢查前，宜先投保醫療保險或危疾保險，減低「不保事項」出現之機會。

最後，市面上部份保險也有提供身體檢查，有興趣的讀者不妨留意。 

表2：提供身體檢查的保險

點擊圖片放大

註：本文最後更新日期: 2023年9月21日。

 

【文章來源：10Life；原題：【身體檢查2023】Body Check項目越多越好？17間醫院和體檢中心套餐價錢比較

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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