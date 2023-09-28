【港股蟹貨】31歲已移居澳洲　一手港股蟹貨　應否換馬美股？

港股近日又見新低，不少散戶成手蟹貨，已持有多年，確實容易感到氣餒。今次個案的主角是年輕一族，已移居別國，手持多隻港股已成蟹貨，應否換馬至美股？看看龔成是如何回應。

讀者︰

我2020年搬左黎澳洲 已經冇再喺香港, 但2017年起月供 同埋 一手手買落既股票仲喺度，因為跌太多，一直吾捨得賣，但睇黎有排都吾會升番上黎

我31歲，女仔，未結婚，冇供車同樓，平日消費都大，月光族咁，現時已冇再買港股了

要唔要放左呢啲佢，拎啲錢黎買美股ETF好？

持有：3、66、285、1211、1313、1810、2800、435、486、743、788、1883、3067

我知對大部分人黎講 吾算蝕得多

但因為我積蓄吾多，所以對我黎講算好多

諗左成幾年 都吾捨得放手

但我覺得係時候要做決定了

麻煩你指教下

龔成︰

首先，你手上架港股都係有質素，大致都適合長線持有，又未算好差，部分只是受市況等因素影響。

但煤氣 （00003） 近年係弱左，亞洲水泥 （00743） 質素只是一般，這2隻長線不宜持有太多。

俄鋁 （00486） 係全球最大的鋁和氧化鋁生產商，主要業務重心集中在行業上游，涵蓋原鋁、氧化鋁及鋁土礦生產。

政治因素令佢有好大不確定性，加上之前核數師出過「保留意見」，要小心，不建議投資這股。

從值博率計，現時港股明顯較美股高，故不建議全面換碼。

不過，從組合平衡性計，你太集中港股，建議轉少少落美股較好。最簡單是買入美股ETF：VOO。

Vanguard S&P 500 ETF（VOO）就是追蹤美股的ETF，追蹤指數是標普500指數，當中都是全球有實力的公司，有長線投資價值。

由於美股波動，不建議一次過大手買入，最好的方法慢慢分注，或以類似月供模式進行，長線持有，這是一個最好的投資策略。

若果你現金水平較緊張，你可以考慮沽少少貨，始終生活行先。但月光族問題你長線都要解決(用記帳，將不必要開支排除，至少每月有少少錢做月供)，否則你好難令財富得到增值。

【本文獲龔成授權轉載】

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