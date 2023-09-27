【借錢做定期】中銀打響稅貸戰　稅貸1.78厘、定存4.5厘　借錢做定期有套利空間嗎？

稅貸季節由中銀香港（02388）意外打響頭炮，稅貸年利率低至1.78厘，在高利率環境下，比去年只加息0.1厘。況且，近日中銀香港的定期存款年利率高達4.5厘，去年風行一時的「借稅貸做定期」，去到今年仍然可行嗎？

中銀1.78厘限150萬元以上

中銀香港的1.78厘稅貸有一定門檻，為指定客戶於優惠期內透過電子渠道申請稅貸，並成功提取150萬元，以零手續費及還款期12個月計算，實際年利率1.78厘。客戶的總貸款額最高為400萬元，或月薪的18倍，以較低者為準。

若果以較低貸款額計算，中銀的稅貸則遠高於1.78厘，詳情看下表︰

中銀香港稅貸（假設還款期12個月） 貸款額 中銀稅貸年利率 每月還款額 全期總利息 10萬元 6.41% 8574.13元 2889.56元 20萬元 5.36% 17057.07元 4684.83元 50萬元 4.78% 42730.17元 12762.02元 100萬元 4.37% 85280.33元 23363.91元 150萬元 1.78% 126198.49元 14381.93元

重點1︰高貸款額才有低息

換言之，若果你的貸款額不多，年利率將超過5%，是較以往幾年都高的水平。即使貸款額達100萬元，年利率也超過4%。要到150萬元的貸款額才有低過2%的低息。

若果想借稅貸做定期套息，首先要考慮自己能否借到大額貸款，因為銀行一般設有月薪的限制，例如中銀限借月薪的18倍，意味你的月薪要有最少8.3萬元，才能享有1.78%年利率。

重點2︰高息定期只限較短存期

即使你能借到1.78%，是否可以達到套息效果？雖說中銀香港近期加港元存息至4.5厘，但那是6個月存期，若以12個月存期而言，仍是3.4厘，屬市場較低水平。

目前市場最高的12個月存期，是4.6厘，屬富邦的新資金優惠，若符合條件做大額貸款、大額定期，套息交易是可行的。

借稅貸、做定期（假設150萬元） 稅貸（12個月還款期） 年利率︰1.78% 全期總利息︰14381.93元 定期存款（12個月） 年利率︰3.4%（中銀香港） 全期總利息︰51000元 定期存款（6個月） 年利率︰4.5%（中銀香港） 全期總利息︰33750元 定期存款（12個月） 年利率︰4.6%（富邦） 全期總利息︰69000元

如果符合條件借150萬元的大額稅貸，借稅貸、做定期是可行的，即使定存只是6個月存期，也能賺到比12個月稅貸更高的利息。

但若果你只能借到100萬元以下，套利的空間就會大大縮減︰

借稅貸、做定期（假設50萬元） 稅貸（12個月還款期） 年利率︰4.78% 全期總利息︰12762.02元 定期存款（12個月） 年利率︰3.4%（中銀香港） 全期總利息︰17000元 定期存款（6個月） 年利率︰4.5%（中銀香港） 全期總利息︰11250元 定期存款（12個月） 年利率︰4.6%（富邦） 全期總利息︰23000元

借稅貸、做定期卻不一定是這麼簡單，你還要考慮以下幾點︰

一、每月還款 VS 期滿收息



借稅貸後，你要每月還款；做定期存款後，你要待期滿才可以取回本金及利息。

也就是說，如果選擇「借錢做定期」這個方式獲取息差，你的「收入」會遲過「支出」，所以最好先準備另一筆錢用於償還每個月的貸款。

二、大額貸款會降低你的財務彈性



借錢是人生大事，尤其是大額貸款會透支你的借貸額度，萬一這段期間你急需資金作周轉/醫療用途，但這筆稅貸尚未還清(或定期存款未到期)，大筆資金被鎖住，屆時很可能求助無門，因為銀行很難短時間內再借錢給你。

三、未能享受股市反彈的好處



近日港股雖然再創新低，但股市總有起有落，如果你做的是4厘、5厘的定期，鎖住過百萬元資金長達一年，期間股市若反彈，哪怕只是回升10%，你也會因此錯過了這段升幅。

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