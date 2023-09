【天價冥想】上冥想課致負債百萬　心靈修行收費逾萬元　宣揚揮霍「打開能量」

内媒近日揭露,内地一些人生失意者,參加一個宣揚「金錢流動可打開能量」的冥想課程後,把揮霍無度當作修行,有人甚至因此裸辭、欠債百萬。而本網調查發現,該課程所屬公司的執照早已在約5年前注銷,且曾涉及一單近200萬元的債權清算糾紛案。

名校畢業生開「零極限清理法」冥想課

據《新周刊》等報道,浙江大學社會學系畢業生、網名「學霸貓」的俞立穎在2017年左右創建「輕鬆冥想」品牌和社群,開設課程傳授名為「零極限清理法」的心靈修行方法。該理論取材於Joe Vitale和Ihaleakala Hew Len寫的《零極限:創造健康、平靜與財富的夏威夷療法》(Zero Limits: The Secret Hawaiian System for Wealth, Health, Peace, and More)。

有受訪學員向《新周刊》透露,俞立穎告訴大家,她從這本書中領悟到:「生命有它自己發生的軌跡和發生順序,我儘量不要擋生命的路。」她會帶領學員清理財富、婚姻、人際關係等方面的問題,做具體的實踐,還會用各種案例故事來疏導學員的焦慮,告訴大家一切都會沒事,只需敞開、自信地接納,去做內心想做的所有事。

天價收費 學員數千 吸引人生失意者

翻看「輕鬆冥想」微信端的課程頁面,加入社群需要支付1999元(人民幣,下同),課程收費從1999元到9999元不等,最便宜的音頻也要999元,換算成港幣高達逾萬元。除最新課程訂閲人數尚少之外,之前發佈的課程訂閲人數都達到三百多至九百多人。

一位受訪學員告訴《新周刊》,自己曾找俞立穎做過兩次個案諮詢,主要内容是幫她梳理感受、學習冥想,第一次收費2000元,第二次收費5000元。《新周刊》指出,在類似的身心靈圈子中,個案諮詢是一種很普遍的用户轉化。但不像心理諮詢,身心靈導師不一定有相關資質,收費、工作內容完全取決於個人,常缺乏平台或市場監管。

▼ 點擊圖片放大

《新周刊》指,這個冥想社群有數千學員,逾七成都是女性,很多人加入社群前都經歷生活挫折,有的被互聯網大廠裁員、有的曾遭遇傷害、有的在職場感到壓抑、有的在東亞式打壓教育下長大。課程提供的方法論,對想要脫離人生困境的這群人有很大吸引力。

愛馬仕「能量很高」 鼓動學員買名錶

該冥想課的「修行」方法是釋放財富欲望。報道指,俞立穎將經濟下行、市場緊縮,解讀為僅僅是由於人「匱乏」、「緊張」的習性發作:因為匱乏,所以人面對金錢不敢作為。愈是這樣,金錢愈是遠離人。要克服這種習性、清理對金錢的恐懼,就要讓大量金錢流動起來,以「打開自己的能量」。

具體來説,就是住五星級酒店、買名牌服飾、在豪華餐廳吃飯、購物不看價格、不使用優惠券等等。社群中的人們認爲,愛馬仕等奢侈品牌「能量很高」,買下它們有利於自身的「能量擴張」。俞立穎甚至會親自帶學員逛街、鼓動學員買幾十萬元的名錶。

學員揮霍上癮 有人負債百萬

學員之間掀起負債消費的風潮,不斷開信用卡、拆東墻補西墻。有受訪學員表示,自己一天内就買了總共10萬元的大衣和包包,一年内消費額暴漲到四五十萬元。一位裸辭的學員在社群内分享說,自己已9個月沒有工作,現在還背負48萬元欠款,加上過去還掉的債,總負債將近一百萬元。

「玄學」包裹消費主義

有受訪學員回憶,當時真實世界中每天有各種疫情的新聞,但他們的社群仿佛一片淨土,所有人都很快樂,簡直歌舞昇平。「大家每天都在説,今天穿得美美的,買了什麼好看的衣服,去哪裏喝了個下午茶好快樂。」

另一位受訪學員反思道,這套修行法實質上是將「常識與玄學混雜起來,包裹着消費主義」,讓人消除了大手大腳消費的緊張感。多位學員事後感到不安、產生懷疑,已退出社群,但仍有留在社群的人依舊篤信。

《新周刊》報道刊出後,在内地引發熱議,許多網友在俞立穎經營的社交平台賬號評論區發表批評。而她則在微博以輕鬆語氣回應稱:「大大小小,各種媒體,流言蜚語,我做什麼,不做什麼,都會被討論報道,習慣了哦……現在呀,小貓也沒什麼想説的了。」目前,内地尚未有相關部門對「輕鬆冥想」和俞立穎採取執法措施。

所屬公司已注銷 曾涉債權清算糾紛

本網注意到,「輕鬆冥想」微信公衆號的賬號主體為一家名爲「廣州元本軟件科技有限公司」的企業,然而查詢中國國家企業信用信息公示系統,該公司早已在2018年12月5日注銷。而中國裁判文書網的一份清算糾紛判決書則顯示,俞立穎等公司負責人未清償三位股東共180萬元的投資額、構成侵權,法院在2019年裁定俞立穎等被告敗訴。

本網嘗試在微博、微信等平台聯絡俞立穎、請求置評,惟截至發稿前均未收到回應。

▼ 點擊圖片放大

相關文章:

【數碼騙局】覺得自己較別人醒目就不會上當? 解拆三大謬誤 成功避免詐騙

Deepfake語音詐騙增多 攻擊電話銀行 社交媒體影音易成利用樣本

【提防騙子】那些年被人呃過的錢︰網購/交友App/遊戲交易

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App