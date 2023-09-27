  • 34°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天價冥想】上冥想課致負債百萬　心靈修行收費逾萬元　宣揚揮霍「打開能量」

個人增值 13:54 2023/09/27

分享：

分享：

内媒近日揭露，内地一些人生失意者，參加一個宣揚「金錢流動可打開能量」的冥想課程後，把揮霍無度當作修行，有人甚至因此裸辭、欠債百萬。而本網調查發現，該課程所屬公司的執照早已在約5年前注銷，且曾涉及一單近200萬元的債權清算糾紛案。

名校畢業生開「零極限清理法」冥想課

據《新周刊》等報道，浙江大學社會學系畢業生、網名「學霸貓」的俞立穎在2017年左右創建「輕鬆冥想」品牌和社群，開設課程傳授名為「零極限清理法」的心靈修行方法。該理論取材於Joe Vitale和Ihaleakala Hew Len寫的《零極限：創造健康、平靜與財富的夏威夷療法》（Zero Limits: The Secret Hawaiian System for Wealth, Health, Peace, and More）。

有受訪學員向《新周刊》透露，俞立穎告訴大家，她從這本書中領悟到：「生命有它自己發生的軌跡和發生順序，我儘量不要擋生命的路。」她會帶領學員清理財富、婚姻、人際關係等方面的問題，做具體的實踐，還會用各種案例故事來疏導學員的焦慮，告訴大家一切都會沒事，只需敞開、自信地接納，去做內心想做的所有事。

天價收費 學員數千 吸引人生失意者

翻看「輕鬆冥想」微信端的課程頁面，加入社群需要支付1999元（人民幣，下同），課程收費從1999元到9999元不等，最便宜的音頻也要999元，換算成港幣高達逾萬元。除最新課程訂閲人數尚少之外，之前發佈的課程訂閲人數都達到三百多至九百多人。

一位受訪學員告訴《新周刊》，自己曾找俞立穎做過兩次個案諮詢，主要内容是幫她梳理感受、學習冥想，第一次收費2000元，第二次收費5000元。《新周刊》指出，在類似的身心靈圈子中，個案諮詢是一種很普遍的用户轉化。但不像心理諮詢，身心靈導師不一定有相關資質，收費、工作內容完全取決於個人，常缺乏平台或市場監管。

點擊圖片放大

《新周刊》指，這個冥想社群有數千學員，逾七成都是女性，很多人加入社群前都經歷生活挫折，有的被互聯網大廠裁員、有的曾遭遇傷害、有的在職場感到壓抑、有的在東亞式打壓教育下長大。課程提供的方法論，對想要脫離人生困境的這群人有很大吸引力。

愛馬仕「能量很高」　鼓動學員買名錶

該冥想課的「修行」方法是釋放財富欲望。報道指，俞立穎將經濟下行、市場緊縮，解讀為僅僅是由於人「匱乏」、「緊張」的習性發作：因為匱乏，所以人面對金錢不敢作為。愈是這樣，金錢愈是遠離人。要克服這種習性、清理對金錢的恐懼，就要讓大量金錢流動起來，以「打開自己的能量」。

具體來説，就是住五星級酒店、買名牌服飾、在豪華餐廳吃飯、購物不看價格、不使用優惠券等等。社群中的人們認爲，愛馬仕等奢侈品牌「能量很高」，買下它們有利於自身的「能量擴張」。俞立穎甚至會親自帶學員逛街、鼓動學員買幾十萬元的名錶。

學員揮霍上癮 有人負債百萬

學員之間掀起負債消費的風潮，不斷開信用卡、拆東墻補西墻。有受訪學員表示，自己一天内就買了總共10萬元的大衣和包包，一年内消費額暴漲到四五十萬元。一位裸辭的學員在社群内分享說，自己已9個月沒有工作，現在還背負48萬元欠款，加上過去還掉的債，總負債將近一百萬元。

「玄學」包裹消費主義

有受訪學員回憶，當時真實世界中每天有各種疫情的新聞，但他們的社群仿佛一片淨土，所有人都很快樂，簡直歌舞昇平。「大家每天都在説，今天穿得美美的，買了什麼好看的衣服，去哪裏喝了個下午茶好快樂。」

另一位受訪學員反思道，這套修行法實質上是將「常識與玄學混雜起來，包裹着消費主義」，讓人消除了大手大腳消費的緊張感。多位學員事後感到不安、產生懷疑，已退出社群，但仍有留在社群的人依舊篤信。

《新周刊》報道刊出後，在内地引發熱議，許多網友在俞立穎經營的社交平台賬號評論區發表批評。而她則在微博以輕鬆語氣回應稱：「大大小小，各種媒體，流言蜚語，我做什麼，不做什麼，都會被討論報道，習慣了哦……現在呀，小貓也沒什麼想説的了。」目前，内地尚未有相關部門對「輕鬆冥想」和俞立穎採取執法措施。

所屬公司已注銷 曾涉債權清算糾紛

本網注意到，「輕鬆冥想」微信公衆號的賬號主體為一家名爲「廣州元本軟件科技有限公司」的企業，然而查詢中國國家企業信用信息公示系統，該公司早已在2018年12月5日注銷。而中國裁判文書網的一份清算糾紛判決書則顯示，俞立穎等公司負責人未清償三位股東共180萬元的投資額、構成侵權，法院在2019年裁定俞立穎等被告敗訴。

本網嘗試在微博、微信等平台聯絡俞立穎、請求置評，惟截至發稿前均未收到回應。

點擊圖片放大

相關文章：

【數碼騙局】覺得自己較別人醒目就不會上當？ 解拆三大謬誤 成功避免詐騙

Deepfake語音詐騙增多　攻擊電話銀行　社交媒體影音易成利用樣本

【提防騙子】那些年被人呃過的錢︰網購／交友App／遊戲交易

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【性別平等】全球女性平均工資比男性少一半　老年女性退休金覆蓋率低於男性
2023/09/25
【性別平等】全球女性平均工資比男性少一半　老年女性退休金覆蓋率低於男性
【財政獨立】僅33%成年人43歲前經濟完全獨立　不依賴父母
2023/09/25
【財政獨立】僅33%成年人43歲前經濟完全獨立　不依賴父母
【北上消費】電子支付App保安功能教學　關閉「免密支付」更安全
2023/09/23
【北上消費】電子支付App保安功能教學　關閉「免密支付」更安全
【超級筍工】觀看Netflix人氣劇集並評分　可賺近2萬港元（附參加辦法）
2023/09/22
【超級筍工】觀看Netflix人氣劇集並評分　可賺近2萬港元（附參加辦法）
JPEX標榜「日日賺、無得輸」？ 投資名家拆解KOL真相︰ 「可以輕鬆賺錢，點解要話你知？」
2023/09/20
JPEX標榜「日日賺、無得輸」？ 投資名家拆解KOL真相︰ 「可以輕鬆賺錢，點解要話你知？」
酒店 媒體 疫情 社會學 時裝服飾 信用卡 微信 裁員 人民幣 微博

下一篇文章

【稅貸2023】中銀意外打頭炮　稅貸1.78厘、定存4.5厘　有套利空間嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款