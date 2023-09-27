  • 29°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 07:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上用電子錢包　盤點港人專屬優惠　30商場獎賞 / 300元紅包 / call車折扣

精明消費 07:30 2023/09/27

分享：

分享：

北上消費成為港人周末的主要活動之一，這邊廂香港政府力谷「夜繽紛」，那邊廂深圳不少商家都推出港人專屬優惠，力吸港客北上消費，就連幾個香港電子錢包也不例外，Alipay HK、WeChat Pay HK及中銀香港近日都推出港人專享的優惠，一齊看看詳情︰

AlipayHK︰Call車滿11元減10元

即日起至10月31日，AlipayHK用戶在內地使用跨境call車服務，即可享滿港幣11元減免港幣10元折扣優惠。使用服務前，進入首頁的「跨境Call車」宣傳橫幅先領取優惠，付款時即可自動扣除。

AlipayHK同時宣佈，攜手國際call車合作夥伴，一次過接入內地數十個內地call車品牌，連同早前已經開通的滴滴call專車服務，現時即日起使用AlipayHK即可預約內地所有主流網約車的服務。

AlipayHK︰15內地商場優惠

即起至10月31日，AlipayHK將攜手近15個內地人氣商場推出多重優惠，例如在福田星河COCO Park購買茉莉奶白茶飲立減人民幣4元、KUDDO咖啡深圳領展中心城店和萬象前海店均可享9折優惠等。

另外，由9月29日至10月31日在內地消費時使用AlipayHK選擇綁定中銀信用卡支付，更可額外獲得港幣30元消費優惠券。每位用戶可在AlipayHK「跨境專區」領取中銀信用卡優惠券包，當中包括6張港幣5元的優惠券，合共可減港幣30元，額滿港幣20元可減港幣5元。

WeChatPay HK︰深圳30間商場港人專屬奬賞

即日起2023年10月15日，WeChat Pay HK聯乘超過30間深圳商場，推出港人專屬奬賞，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，即可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。

此外，用戶還可領取三張總值HK$10的內地消費電子現金券，用戶於地鐵東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，可領取總值HK$10電子現金券禮包1份。

中銀300元數字人民幣紅包

在9月25日至10月8日的推廣期内，首10,000名中銀香港合資格客戶*可於 BoC Pay領取深圳市福田、羅湖消費紅包共200元數字人民幣。紅包可在福田、羅湖的指定商戶使用，商戶名單詳見BoC Pay-數字貨幣專區-領取數字人民幣紅包推廣-領取頁面的「商户清單」。

新登記客戶額外獲100元通用紅包

此外，首10,000名全新註冊客戶透過 BoC Pay 登記開通數字人民幣錢包，可額外獲100元數字人民幣通用紅包，合共享達300元數字人民幣紅包。

通用紅包内容包括：1. 單一消費滿300元數字人民幣立減80元；2. 單一消費滿60元數字人民幣立減20元，可在所有支持數字人民幣付款的商戶使用。

相關報導︰

【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達

【銀聯卡優惠】北上用邊張銀聯卡？800元獎賞錢／ 700元回贈／永久免年費

【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美關係改善受惠股盤點 停擺風險下美股點部署？
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

中銀加推300元數字人民幣紅包　港人可在福田、羅湖使用
2023/09/25
中銀加推300元數字人民幣紅包　港人可在福田、羅湖使用
WeChatPay HK 深圳30間商場港人專屬奬賞　掃碼領HK$10現金券
2023/09/25
WeChatPay HK 深圳30間商場港人專屬奬賞　掃碼領HK$10現金券
【iPhone 15】首發日Pro Max炒高$3,500　水位最多竟非1TB　先達回收價一覽
2023/09/22
【iPhone 15】首發日Pro Max炒高$3,500　水位最多竟非1TB　先達回收價一覽
深圳新商場KK Time　地鐵沿線　推港人專享￥200優惠
2023/09/21
深圳新商場KK Time　地鐵沿線　推港人專享￥200優惠
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（新增惠康樂悠咭優惠）
2023/09/20
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（新增惠康樂悠咭優惠）
消費資訊 網上購物 電子支付 商場活動 香港夜繽紛 數碼貨幣 羅湖 微信支付 領展 信用卡

下一篇文章

【轉數快5周年】滙豐、渣打、中銀推大抽獎　送最新iPhone／現金獎5萬元（附各銀行抽獎詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款