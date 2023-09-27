北上用電子錢包　盤點港人專屬優惠　30商場獎賞 / 300元紅包 / call車折扣

北上消費成為港人周末的主要活動之一，這邊廂香港政府力谷「夜繽紛」，那邊廂深圳不少商家都推出港人專屬優惠，力吸港客北上消費，就連幾個香港電子錢包也不例外，Alipay HK、WeChat Pay HK及中銀香港近日都推出港人專享的優惠，一齊看看詳情︰

AlipayHK︰Call車滿11元減10元

即日起至10月31日，AlipayHK用戶在內地使用跨境call車服務，即可享滿港幣11元減免港幣10元折扣優惠。使用服務前，進入首頁的「跨境Call車」宣傳橫幅先領取優惠，付款時即可自動扣除。

AlipayHK同時宣佈，攜手國際call車合作夥伴，一次過接入內地數十個內地call車品牌，連同早前已經開通的滴滴call專車服務，現時即日起使用AlipayHK即可預約內地所有主流網約車的服務。

AlipayHK︰15內地商場優惠

即起至10月31日，AlipayHK將攜手近15個內地人氣商場推出多重優惠，例如在福田星河COCO Park購買茉莉奶白茶飲立減人民幣4元、KUDDO咖啡深圳領展中心城店和萬象前海店均可享9折優惠等。

另外，由9月29日至10月31日在內地消費時使用AlipayHK選擇綁定中銀信用卡支付，更可額外獲得港幣30元消費優惠券。每位用戶可在AlipayHK「跨境專區」領取中銀信用卡優惠券包，當中包括6張港幣5元的優惠券，合共可減港幣30元，額滿港幣20元可減港幣5元。

WeChatPay HK︰深圳30間商場港人專屬奬賞

即日起2023年10月15日，WeChat Pay HK聯乘超過30間深圳商場，推出港人專屬奬賞，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，即可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。

此外，用戶還可領取三張總值HK$10的內地消費電子現金券，用戶於地鐵東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，可領取總值HK$10電子現金券禮包1份。

中銀300元數字人民幣紅包

在9月25日至10月8日的推廣期内，首10,000名中銀香港合資格客戶*可於 BoC Pay領取深圳市福田、羅湖消費紅包共200元數字人民幣。紅包可在福田、羅湖的指定商戶使用，商戶名單詳見BoC Pay-數字貨幣專區-領取數字人民幣紅包推廣-領取頁面的「商户清單」。

新登記客戶額外獲100元通用紅包

此外，首10,000名全新註冊客戶透過 BoC Pay 登記開通數字人民幣錢包，可額外獲100元數字人民幣通用紅包，合共享達300元數字人民幣紅包。

通用紅包内容包括：1. 單一消費滿300元數字人民幣立減80元；2. 單一消費滿60元數字人民幣立減20元，可在所有支持數字人民幣付款的商戶使用。

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