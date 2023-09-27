「長勝將軍」劉國傑：投資中國重點非宏觀數據　中國沒外界想像般差

有「長勝將軍」之稱的首域盈信資產管理（FSSA）管理合夥人劉國傑（Martin Lau）早前接受美國評級機構晨星（Morning Star）訪問時提到，中國從來沒有外界想像的那麼好，但也可能沒有想像中那麼差。在與該機構最新一次（26日）播客訪談中，劉國傑表示從宏觀數據著手判斷應否投資中國會備受困惑，容易出錯，認為目前中國內地經濟走弱，也許是吸納的良機。

外界每五年對中國轉一次風向

被晨星問及外資是否對中國有所誤解，劉國傑表示在他觀察中國30年以來，人們都總有一些原因超級看好或超級看淡中國，每五年轉一次風向，至少近10至20年模式大致相同。他認為目前外界出於內房、經濟、監管和政府等因素，對中國前景預期偏向負面。

他引述高盛的CIO調查結果，在三、四年前，資金都湧到中國市場，熱捧科技股尤其青睞阿里巴巴 （09988） 和美團 （03690） 等；到了去年，全世界離棄中國及其科技股，轉投東南亞。「但騰訊與四、五年前相比真的有這麼大的變化嗎？」他舉例反問，指出該公司的管理和業務都跟數年前一樣，而且盈利更高，主要是投資者的心態發生了變化。

經濟愈差愈要入市

經濟不景對企業不一定不利

劉國傑表示，他多年來學到的基本原則和教訓是盡量迴避宏觀：「由於資訊和很多原因，你愈接近宏觀數字，你就愈感困惑。」他表示，過度依賴宏觀數據也許會讓人在錯誤的時間變得積極或消極，強調他和團隊希望專注於盈利和管理。

他表示，近期有兩種強烈感覺，第一是他確信投資一地市場或入股的最佳時機，是當地經濟艱難的時候，美股、英股均是觸底反彈的實例。最近備受熱捧的日股也一樣，尤其是日本經濟一直非常差。

第二則是他日漸認同，經濟不景對企業不一定不利，但強調這取決業務類型：「但當經濟不景或疲弱時，管理層就想改變。它（經濟環境差）迫使你以不同的方式思考。」

基於上述觀念，劉國傑認為中國經濟雖然目前表現欠佳，但也可能因禍得福。他舉內房為例，指四成內房債違約，的確差無可差：「如果你是一間內房企業，若然你能熬過這次低迷，想像一下三、四年後供應不足或競爭不多。我認為這可能是因禍得福。」

內房不會拖垮內銀 惟當局不會救恒大碧桂園

對於內房危機會否像2008年全球金融海嘯起因，美國房地產行業爆煲引起的骨牌效應般拖垮內銀、甚至全球經濟，劉國傑認為不會。

他指出，中國政府牢牢掌控大部分事情，正試圖扭轉近年打擊內房的政策。而由於外資銀行或外資在中國經濟中佔比很小，只要確保內銀繼續向內房借貸，就不會出現類似問題。「我認為（中國）可以對經濟進行一定程度的控制。這就是為何我們說，（內房危機的）蔓延不太可能造成同樣的結果。」

他又相信，中國政府不會救助恒大和等內房，哪怕這會造成違約，也要避免為冒進發展的企業「埋單」而產生的道德風險，「也許十年後還會有另一間公司做出一些愚蠢的事情。」劉國傑同意，內房高度槓桿化，對中國經濟長遠來講是壞事。

不過他也諒解，這是市場失望和近期情緒更加消沉的一大原因，人們預期中國政府會出手救經濟或部分內房。「因為如果你想要一個更好的經濟，你不會希望見到開發商違約。我無法想像美國發展商違約、而同時經濟卻蓬勃發展的情況。這根本不會發生。」投資者有見中國政府沒有採取更積極的政策應對，甚至默許碧桂園等公司違約，擔心內地經濟長期疲弱，也是合理。

相關報導：

北京上海招聘薪資跌幅創8年之最 銀行家減薪四成 求職者願減薪50%

港股還有吸引力嗎？Webull︰平台港股成交量挫25% 資金流向美股

6成基金經理估美國加息「已完」 沽空中國是最擁擠交易之一

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經