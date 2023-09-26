37%打工仔沒有團體醫療保障　中小企居多　解構團體醫療的3大迷思

根據2021年工貿處數字顯示，香港的中小企超過34萬，為120萬人提供就業機會。另外，根據政府統計處數字顯示，全港超過 358萬勞動人口當中，只有約62.3%僱員(約233萬的員工) 享有由僱主提供的團體醫療福利。而在眾多行業中，以從事金融、保險、地產、專業及商用服務業的僱員享有團體醫療福利的比率最高。

根據以上數字，我們可以看到現時的勞動人口當中，有超過 37%（約135萬）的勞動人口暫未有由僱主提供的團體醫療保險，當中通常以一些僱用少於 10人或以下的中小企為多。為何此類型的中小企會較少為員工提供團體醫療保險呢？今天筆者想為大家解破一些普遍中小企老闆對團體醫療的謎思 ：

1） 只是大型企業的專利？

在數十年前的保險世界，這個可能是真相。但以筆者於行業服務近 10 年所見，現時大部分保險公司都會提供套裝計劃，即給予中小企公司的員工及其家屬同時可享住院、門診、牙醫等福利。當中無論是有限/無限公司，只需提供有效的商業登記及公司最少擁有 3名員工，即可申請有關計劃。

2）費用會根據賠償波動？

一般大型企業，都會選擇團體醫療中的度身訂做計劃 （Tailor Made Plan)，好處是彈性較大，可以根據公司的需求訂出不同類型的福利級別，但保費就會根據計劃當年的賠償比率 (Claim Ratio) 而對來年保費作出適當調整。但剛剛提到適用於中小企的套裝計劃，雖其彈性比度身訂造計劃小，但由於保費會由過百間甚至過千間的中小企一起平分，所以一般而言每年保費的調整較為穩定，對中小企老闆來說絕對是佳音。

3）保費高昂？

市面上的套裝計劃大致有兩種收取保費形式：第一種為劃一式收費，所有員工由 18-65歲均收取同一保費率；第二種為根據年齡界別收費，保費會隨年齡增長而提升。提據市場一般保費來說，一位 40歲女士投保一份普通疾病的自願醫保計劃，保費大約為每年 HK$ 8,000- HK$ 9,500 （只提供住院及手術賠償），但用相約價錢便可以於團體醫療計劃中享有住院、手術、門診甚至牙醫服務。

雖說為員工提供團體醫療福利會為公司增加開支，但從另一個⻆度來看，提供完善的團體醫療福利，卻可以協助中小企做到「留才」的效果，甚至成為吸引人才的籌碼，這又何嘗不是為公司節省招聘成本的工具呢？

筆者曾經為一位中小企客戶服務，由公司成立時只有 6 位員工，到今天已發展成為一間上市企業，這位客戶，就是最初為員工提供以上的套裝計劃，轉到今天為員工提供度身訂造計劃。現時大部分保險公司的僱員福利部都有提供多種方案給客人選擇，如果想多了解中小企的團體醫療方案，可隨時跟你相熟的理財策劃顧問聯絡。

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