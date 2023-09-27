【理財加油站】自動化儲蓄7大重點　輕鬆有效省錢技巧

省錢的最佳策略之一就是使其自動化。當你自動儲蓄時，就更有可能將儲蓄作為一項持續的優先事項，並實現儲蓄增長。

自動化儲蓄是指自動向儲蓄賬户轉賬的過程，可以讓你有意識地做出節省還是花錢的決定。 當不可避免的意外費用出現時，你已有足夠的墊付資金，無需負債或放棄其他必需品。

Forbes Advisor介紹了自動化儲蓄的7大重點，能讓省錢變得輕鬆有效。

1. 從每份薪水中存錢

應該制定一個計劃，將一部分薪水存入退休儲蓄計劃或現金儲蓄賬户。如果你已經存了錢，就不能再花了。大多數銀行都允許設置從往來戶口自動存款到儲蓄或退休賬户。

2. 選擇合適的高息儲蓄賬户

為了最大限度地提高儲蓄額，請選擇最好的高息儲蓄賬户，如果你的活期賬户利息不高，可以考慮換一家銀行。

此外，還要考慮存款要求，例如起存額或指定戶日的要求，若果是指定戶口，一些銀行會收取不同費用，這會迅速減少你的利息收入。請仔細看清楚，尋找合適的賬戶。

3. 削減開支的同時增加儲蓄

如果你決定每月削減一些支出，那麼務必將多餘的錢實際存入儲蓄中，這一點很重要。 爲此，可以把省下開支的數額，通過自動轉帳存入儲蓄賬戶中。例如，如果你決定取消尚未使用的健身房會員資格，一旦這筆每月500元的費用不再從往來戶口中扣除，請在儲蓄帳戶中設定每月存入500元。

將每月不必要的開支轉化為每月存入儲蓄賬户的存款，即使是看似很小的金額，也能幫助你向儲蓄目標邁進。

4. 為每個目標留出資金

未雨綢繆總是好的，但有時需要為你的儲蓄目標添加重點。如果你正為度假和買樓首期存錢，可以為每個目標開設一個單獨的免費儲蓄賬户，然後將你的賬戶餘額細分到這些「目標戶口」中。

5. 跟蹤儲蓄進度

很多預算應用程序可以幫你跟蹤儲蓄目標的進展情況，有些儲蓄賬户已內置這些工具。另一種方法是創建一個簡單但個性化的電子表格。在Excel或Google Sheet中設置三欄： 日期、待定轉賬和儲蓄。每次向儲蓄賬户轉賬時，就把「待定」欄中的數字移到「儲蓄」 欄中。

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6. 加薪的同時也要增加儲蓄

如果漲了人工，也要增加你的儲蓄金額。可以將一定比例的薪水直接存入儲蓄帳戶，或者自動升級退休儲蓄，每年自動提高退休繳款的百分比，直到達到某一目標。

7. 明智管理意外之財

如果你獲得了一次性的意外之財，例如大筆獎金、遺產、出售房屋或企業的收益等，可能會讓你很想大肆揮霍一番。首先將錢存入高收益儲蓄賬户，然後花時間評估你的選擇。

如果你擔心這筆意外之財的税務問題，或希望就如何投資這筆錢做出最節税的決定，請諮詢財務顧問。計劃如何使用這筆錢，不僅是作爲一次性注入資金，而是作為餘生財務安全長期策略的一部分。

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