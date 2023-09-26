【品味投資】富藝斯秋拍10月舉行　奈良美智《不就是不》首登估價7,200萬

富藝斯「二十世紀及當代藝術」香港秋季拍賣會將在該行位於西九文化區的亞洲新總部舉行，晚間、日間拍賣分別定於10月6日及7日，而預展將由9月28日開放至10月6日。該行早前已公布香港秋拍將以日本藝術家奈良美智2006年作品《不就是不》為主打，是該作首登拍場，估價高達7,200萬港元。

富藝斯亞洲區主席陳遵文（Jonathan Crockett）表示，該行的拍賣向來以西方藝術家作品為主，但本季增加亞洲藝術家作品的比重，以將他們更多的作品透過該行的國際平台帶向全球藏家視野。是次拍賣由奈良美智《不就是不》（No Means No）領銜外，亦有一系列亞洲藝術大師的重量級作品亮相，囊括劉野、趙無極、蔡國強、李禹煥、朱德群、曾梵志、草間彌生及朴栖甫等。而同場呈現的還有禤善勤、方媛、歐·德·拉瓦爾（Oh de Laval）及趙綺婷等多位亞洲新興藝術家的作品。

奈良美智2006年《不就是不》首現拍場 最高估價7,200萬

富藝斯香港秋拍以奈良美智2006年作品《不就是不》為主打，是該作首登拍場，估價高達7,200萬港元。奈良於同年份創作、風格與主題和此作類似的作品均已被全球多個知名藝術機構所收藏，包括聖地牙哥當代美術館及東京都現代美術館，足以證明該作稀缺。

早在90年代，奈良已經有多件作品命名為《不就是不》，最早可追溯至其1991年的紙本創作。該作現為青森縣立美術館館藏，描繪了一架墜毀的戰機，並加上「No Means No」的紅色字樣，凸顯了藝術家以此主題來傳遞其反戰、愛與和平的信念。

富藝斯香港二十世紀及當代藝術部晚間拍賣主管蘇琬婷（Danielle So）表示，奈良美智作為日本當代藝術界身價最高的在世藝術家，他的作品持續廣受追捧，其於拍賣史上前二十大高價的作品都是在近四年內成交。當中由富藝斯香港拍出的包含今年3月春拍成交的《尋找寶藏》（1995年創作）、2021年拍出並保持藝術家世界拍賣第二高價紀錄的《行蹤不明》（2000年創作），以及2020年破億港元成交的《溫室女孩》（1995年創作）。今年現身全球拍場的大尺幅奈良美智作品屈指可數，而今次的《不就是不》更是首度亮相拍場。

瑞士藝術家尼古拉斯·帕爾蒂（Nicolas Party）以超現實主義的筆觸描繪靜物與風景而著稱，他在拍賣市場前十大高價成交的作品，均是在過去三年內創下紀錄，反映藝術家的市場走勢強勁。帕爾蒂的水果靜物畫最受追捧，在拍賣市場上前五大高價成交的作品中，有兩件為描繪水果的靜物系列。是次秋拍晚間拍賣中登場的作品《靜物與橄欖》（Still Life with an Olive）估價高達2,800萬港元，於2013年發表，是帕爾蒂罕有同時繪製水果和花卉的油畫作品。

10月6日晚間拍賣部分名家作品及其估價︰

▲ 奈良美智《不就是不》（No Means No）：創作於2006年奈良美智藝術創作的巔峰時期。（Phillips） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

華人抽象藝術大師趙無極的《10.05.76》亦將亮相於該行晚間拍賣。該作創於1976年，利用大片土色顏料、輔以創新手法呈現水墨效果，脫離了藝術家在60年代「狂草時期」標誌性的「中軸式」構圖和狂野、流暢的草書風格。

70年代初，趙無極在朋友、詩人亨利·米修（Henri Michaux）的建議下，放下了他所鍾愛的、需要大量時間進行創作的大尺幅作品，重新開始探索中國的水墨和宣紙。這種創作取向上的改變，部分是由於為了照顧臥病在床的妻子陳美琴，另外則是出自趙無極內心的動盪、以及對於尋找新的藝術出口的渴望。

同場呈現的還有中國藝術家蔡國強的《葉公好龍》。貫徹「龍」這個藝術家自90年代起不變的創作主題，該作是一幅真正經點燃而「畫」成的「火藥畫」，集藝術概念、表演性及視覺效果於一體，由灰燼和火藥的斑點形成的起伏輪廓，構成一條懸在半空中的龍，超越類別的限制。

首現富藝斯亞洲秋拍作品

今個秋季，有多位藝術家的作品首現富藝斯亞洲拍賣，既有殿堂級大師亦有藝壇新星，包括：現居美國紐約的俄羅斯藝術家埃貝喬·穆斯里莫瓦（Ebecho Muslimova）、瑞士藝術家米利亞姆·卡恩（Miriam Cahn）、美國藝術家羅賓·威廉姆斯（Robin F. Williams）、英國藝術家莎拉·坎寧咸（Sarah Cunningham）、香港藝術家趙綺婷（Elaine Chiu）、美國藝術家安納·泰特斯（Honor Titus）和加納雕塑藝術家艾爾·安納祖（El Anatsui）等等。

生於瑞士的藝術家米利亞姆·卡恩於本季富藝斯晚拍中登場的為大型油畫《o.t.》。卡恩在其50餘年的職業生涯中毫不避諱地描繪具爭議的圖像，作品發人深省。受70和80年代女權主義運動影響，卡恩自周圍的世界中汲取靈感，描繪了神秘人影的作品，常以噩夢夢境為背景，描述暴力、恐懼及悲劇。這些反烏托邦場景既原始又衝突，即使令人感到不愉快卻無法自拔地著迷其中，喚起了觀眾身體、精神和情感上強烈感受，並常常引起不適。

年僅27歲的趙綺婷特地為該行今季日間拍賣創作《五彩紛呈》，色彩斑斕而充滿活力。她今年入選《福布斯》30位30歲以下亞洲精英榜藝術類名單，為本地最令人矚目的青年藝術家之一。

首現富藝斯亞洲拍賣作品及其估價︰

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10月7日日間拍賣其他焦點作品及其估價︰

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「二十世紀及當代藝術」香港秋季拍賣

地點：富藝斯亞洲總部

晚間拍賣：2023年10月6日晚上7時

日間拍賣：2023年10月7日上午11時

預展：9月28至10月6日上午10時至晚上7時

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