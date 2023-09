【性別平等】全球女性平均工資比男性少一半　老年女性退休金覆蓋率低於男性

聯合國婦女署與聯合國經濟及社會理事會本月發表《可持續發展目標進展:2023性別快報》(Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023)指,性別不平等仍在全球普遍存在:男性每賺取1美元的勞動收入,女性的對應收入僅為51美分;老年女性比男性更有可能生活貧困,退休金覆蓋率落後於男性。

全球女性平均工資比男性少一半

報告指出,婦女平等和充分參與經濟的權利仍未實現。在全球範圍內,到2022年,只有61.4%的主要⼯作年齡女性(25⾄54歲)在勞動力隊伍中;而處於主要⼯作年齡的男性,進⼊勞動力市場的比例為90.6%。2019年,從全球平均水平來看,男性勞動收⼊每賺1美元,女性只賺51美分,即女性勞動所得只佔所有勞動總收⼊的約34%,男女工資差距49%。

女性面臨就業差異、職業性別隔離,並更有可能因照顧責任而從事兼職⼯作、中斷職業生涯,這些因素導致性別勞動收⼊差距⻑期存在,並加劇了整個⽣命周期的收⼊不平等。

發展中地區僅68.5%女性有金融帳戶

報告指,女性的經濟能動性,取決於能否保護自己的資金並累積儲蓄。但在發達國家之外,許多女性在獲得金融帳戶方面面臨限制。2021年,在發展中地區,只有68.5%的女性擁有金融帳戶,男性的比例則為74.2%。

不過,移動支付和數字化正在幫助縮小性別差距。例如,21個撒哈拉以南的非洲國家中,有超過 20%的成年人擁有移動支付賬户,其中在16個國家2021年只擁有移動支付賬户的可能性,女性與男性相同或更高。

沒有身份證明或手機、遠離銀行網點、金融知識水平低,仍阻礙婦女參與正規金融體系的能力。普惠金融計劃和支付數字化,有助於增加金融服務的獲取和使用、改善婦女的生活。在土耳其,62.5%的女性擁有金融賬户,而2021年男性的這一比例為85.3%,性別差距從2017年的29個百分點縮小到23個百分點。

老年女性退休金覆蓋率落後男性

老年女性比老年男性更有可能喪偶、再婚的可能性更小、獨居的可能性更大,這三個特徵可能會加劇老年時的經濟不安全感。在全球範圍內,到2023年,55⾄59歲的女性比男性更有可能⽣活在極端貧困中(比例分別為8%和6.9%)。

許多婦女到了晚年,資產和儲蓄很少,且缺乏足夠的退休金或社會安全福利。在有數據的116個國家中,只有56個國家的婦女普遍享有退休金。在47個國家中,女性的退休金覆蓋率並不普遍,且落後於男性。即使有退休金,女性對其家庭⽀出的控制也可能有限。

這是因為女性更可能經歷職業中斷、兼職工作、收⼊降低以及花更多時間承擔無償照護責任。報告指,47個國家的調查數據證實,65歲及以上的老年婦女平均花費在無償照護和家務勞動上的時間,幾乎是男性的兩倍。

聯合國婦女署稱,如果目前的趨勢持續到2030年,仍將有超過3.4億婦女和女童生活在極端貧困之中。為了加快到2030年實現性別平等的進程,每年需要額外投入3600億美元才能達成關鍵全球目標。

