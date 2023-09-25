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【性別平等】全球女性平均工資比男性少一半　老年女性退休金覆蓋率低於男性

個人增值 20:30 2023/09/25

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聯合國婦女署與聯合國經濟及社會理事會本月發表《可持續發展目標進展：2023性別快報》（Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023）指，性別不平等仍在全球普遍存在：男性每賺取1美元的勞動收入，女性的對應收入僅為51美分；老年女性比男性更有可能生活貧困，退休金覆蓋率落後於男性。

全球女性平均工資比男性少一半

報告指出，婦女平等和充分參與經濟的權利仍未實現。在全球範圍內，到2022年，只有61.4%的主要⼯作年齡女性（25⾄54歲）在勞動力隊伍中；而處於主要⼯作年齡的男性，進⼊勞動力市場的比例為90.6%。2019年，從全球平均水平來看，男性勞動收⼊每賺1美元，女性只賺51美分，即女性勞動所得只佔所有勞動總收⼊的約34%，男女工資差距49%。

女性面臨就業差異、職業性別隔離，並更有可能因照顧責任而從事兼職⼯作、中斷職業生涯，這些因素導致性別勞動收⼊差距⻑期存在，並加劇了整個⽣命周期的收⼊不平等。

發展中地區僅68.5%女性有金融帳戶

報告指，女性的經濟能動性，取決於能否保護自己的資金並累積儲蓄。但在發達國家之外，許多女性在獲得金融帳戶方面面臨限制。2021年，在發展中地區，只有68.5%的女性擁有金融帳戶，男性的比例則為74.2%。

不過，移動支付和數字化正在幫助縮小性別差距。例如，21個撒哈拉以南的非洲國家中，有超過 20%的成年人擁有移動支付賬户，其中在16個國家2021年只擁有移動支付賬户的可能性，女性與男性相同或更高。

沒有身份證明或手機、遠離銀行網點、金融知識水平低，仍阻礙婦女參與正規金融體系的能力。普惠金融計劃和支付數字化，有助於增加金融服務的獲取和使用、改善婦女的生活。在土耳其，62.5%的女性擁有金融賬户，而2021年男性的這一比例為85.3%，性別差距從2017年的29個百分點縮小到23個百分點。

老年女性退休金覆蓋率落後男性

老年女性比老年男性更有可能喪偶、再婚的可能性更小、獨居的可能性更大，這三個特徵可能會加劇老年時的經濟不安全感。在全球範圍內，到2023年，55⾄59歲的女性比男性更有可能⽣活在極端貧困中（比例分別為8%和6.9%）。

許多婦女到了晚年，資產和儲蓄很少，且缺乏足夠的退休金或社會安全福利。在有數據的116個國家中，只有56個國家的婦女普遍享有退休金。在47個國家中，女性的退休金覆蓋率並不普遍，且落後於男性。即使有退休金，女性對其家庭⽀出的控制也可能有限。

這是因為女性更可能經歷職業中斷、兼職工作、收⼊降低以及花更多時間承擔無償照護責任。報告指，47個國家的調查數據證實，65歲及以上的老年婦女平均花費在無償照護和家務勞動上的時間，幾乎是男性的兩倍。

聯合國婦女署稱，如果目前的趨勢持續到2030年，仍將有超過3.4億婦女和女童生活在極端貧困之中。為了加快到2030年實現性別平等的進程，每年需要額外投入3600億美元才能達成關鍵全球目標。

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