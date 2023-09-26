網上保險未來3大趨勢　如何透過科技創新變革市場？

近年，網上保險經歷快速變革和不斷創新，今年亦延續勢頭，繼續在本港市場蓬勃發展。網上保險的崛起顛覆了傳統保險的營運模式，更改變了港人對保險的傳統印象。適逢公司成立5周年，筆者想藉此機會回顧網上保險如何透過創新與科技，向大眾提供簡單便捷、靈活自主、物有所值的保險方案。

三大方向推動嶄新網上保險體驗

過去一年，筆者樂見網上保險行業透過科技、產品以及市場推廣，讓大眾認識網上保險更能為他們提供針對性的保障與服務。行業會繼續透過創新科技，推出更具競爭力和更個人化的產品，令產品內容和選擇更具透明度，大眾可以輕易尋找和比較不同的保險方案，自主選擇合適的保障，例如現時有網上保險公司推出手機應用程式及健康平台，提供一站式保險及健康生活網上平台，締造健康管理新體驗。

另一方面，坊間推出更多針對市場痛點的保險產品，保險公司亦積極提升其保險產品，例如市場現有具備「最低價保證」的定期人壽保障計劃，並擴闊定期人壽保險產品受保人士範圍，包括因患高血壓或者高膽固醇*而未能購買保險的人士，亦能享受簡易靈活的保險。

在市場推廣方面，網上保險行業透過多種線上線下渠道接觸大眾，並以具創意的思維推廣網上保險的優點，例如較早前有網上保險公司推出品牌推廣，以有趣的手法帶出無縫網上保險方案，讓客戶感受「保險就係咁簡單」。題外話，筆者公司近日亦趁成立周年推出優惠，與眾同樂慶祝重要里程。

未來市場趨勢

展望未來，筆者認為有三個市場趨勢值得注意。首先，隨着網上保險日漸普及，市場對保險服務的期望日漸提高。舉個例子，網上保險提供快速、方便的購買和索償流程，當消費者習慣於高效率的服務時，他們會期望其他保險公司都能提供同樣的體驗。為達到大眾的期望，網上保險行業會繼續專注於科技創新，強化網上平台，進一步提升保險申請、索償和客戶查詢的服務體驗。

同時，市場亦期望獲得更具針對性、更個人化的保障，由於網上保險公司利用數碼科技例如人工智能和大數據分析，根據消費者的個人資料和需求提供個人化產品和服務，消費者獲得個性化的保險方案以滿足需求的時候，自然亦會盼望未來市場會開發更多的保險產品。因此，網上保險行業運用數據分析研究客戶需求和行為模式，積極開發能夠解決市場痛點的創新保險產品和服務。舉例來說，坊間有網上保險公司計劃推出個人牙科保障，涵蓋全國包括大灣區牙科醫療保健服務，為大眾提供物有所值的保障。

最後，可持續發展議題近年備受關注，持份者關注企業在環境、社會及管治（ESG）的表現，愈來愈多保險公司致力將ESG思維融入發展策略。較早前，筆者的團隊舉辦名為「藍．惜地球」環保活動，旨在將綠色生活的訊息傳達到社區，鼓勵大眾參與環保。我們希望身體力行，在日常營運中實踐可持續發展，為社會創造更大價值。

註：

*實際核保結果將視乎投保人之年齡及身體狀況而定。

【關於作者】孔德秋現為Blue行政總裁兼執行董事，他在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業，並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

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