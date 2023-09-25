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【財政獨立】僅33%成年人43歲前經濟完全獨立　不依賴父母

個人增值 17:11 2023/09/25

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成年後仍然依賴父母資助，往往會被稱爲「啃老族」，但實際上有多少人做到了完全經濟獨立？美國學者的最新研究顯示，只有33.4%的美國成年人在 43歲之前在經濟上完全獨立於父母，其餘的許多人是與父母相互支持，以應對高昂的住房成本、學貸和其他財務挑戰。

33.4%成年人完全經濟獨立

杜克大學和北卡羅來納州立大學的兩位學者分析了14,675名18歲至43歲美國成年人的追蹤調查數據，研究父母和孩子在一生中如何交換財務和住房資源，以及這些交換通常如何雙向流動。

研究揭示了年輕人邁向成年的過渡方式，住房和其他費用上漲，使人們更難從父母家搬出去、獨自居住。研究人員發現，父母與成年孩子之間有6種經濟支持的模式，其中33.4%成年子女是完全獨立；剩下一些未完全獨立的孩子，在接受父母接濟的同時也在支持父母：

1. 完全獨立（33.4%）：在十幾歲或二十歲出頭時搬出父母家，很少或從未給予或接受經濟支持。

2. 有過渡性支持下的獨立（20.1%）：離開父母，同時接受父母的一些臨時經濟支持。

3. 獲得的支持由多變少（14.6%）：在二十多歲時從父母那裡獲得經濟支持，此後資助數額下降。

4. 逐漸獨立（15.1%）：到二十五歲左右，從父母那裡得到經濟支持、逐漸獨立。該群體更有可能在以後的生活中向父母提供經濟支持。

5. 長期相互依賴（10.2%）：有可能在父母家生活到三十多歲的人，他們也更有可能給予和接受經濟支持。

6. 回力鏢式（6.5%）：該群體的人很可能獨立生活到24歲，然後回到父母身邊生活到32歲，之後再搬出去。

未獨立子女與父母相互接濟

研究人員接受卡羅萊納人口中心的專訪時表示，啃老等流行説法將成年人描述為長期單方面依賴父母，但他們發現，父母與子女之間的經濟交換模式往往是雙向的。在以上六種支持模式的三種中，父母向子女提供經濟支持的概率，與成年子女向父母提供經濟支持的概率，遵循類似的模式。

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