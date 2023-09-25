中銀加推300元數字人民幣紅包　港人可在福田、羅湖使用

中銀香港 （02388） 本月初向新登記客戶送出的數字人民幣跨境消費紅包，全數3,888個名額在4天內領畢；日前再加推新一輪「跨境購物節」，繼續送出最高300元數字人民幣紅包。

福田、羅湖200元數字人民幣紅包

在9月25日至10月8日的推廣期内，首10,000名中銀香港合資格客戶*可於 BoC Pay領取深圳市福田、羅湖消費紅包共200元數字人民幣。紅包可在福田、羅湖的指定商戶使用，商戶名單詳見BoC Pay-數字貨幣專區-領取數字人民幣紅包推廣-領取頁面的「商户清單」。

新登記客戶額外獲100元通用紅包

此外，首10,000名全新註冊客戶透過 BoC Pay 登記開通數字人民幣錢包，可額外獲100元數字人民幣通用紅包，合共享達300元數字人民幣紅包。

通用紅包内容包括：1. 單一消費滿300元數字人民幣立減80元；2. 單一消費滿60元數字人民幣立減20元，可在所有支持數字人民幣付款的商戶使用。

早前活動每筆交易平均近300元人民幣

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示：「中銀香港早前在香港推出大規模推廣活動，鼓勵客戶到深圳以數字人民幣消費，廣受歡迎，期間每筆交易平均近300元人民幣。與深圳市福田區及羅湖區的合作中，我們重點關注香港客戶集中消費的熱門商圈。自活動啟動後，商圈內的更多商戶亦積極支持並開始習慣接收香港遊客使用數字人民幣進行支付。中秋、國慶長假期臨近，預計將會有更多香港客戶北上消費。」

註：

*(i) 已使用香港手機號碼成功註冊成為BoC Pay的用户;及(ii) 已(並繼續)持有以該登記手機號碼開立的中銀錢包。

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