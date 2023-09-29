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TAG Heuer Monaco系列超新星Night Driver　全夜光藍錶面限量600枚定價7.5萬

個人增值 18:00 2023/09/29

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瑞士奢華錶廠TAG Heuer（泰格豪雅）近日推出全新TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver限量版腕錶。今次是Monaco（摩納哥）系列錶款的最新成員，首次配備全夜光藍色外盤，限量發行600枚，定價9,550美元（約74,734港元）。Night Driver在10月起於TAG Heuer門市、各大零售商發售，目前官方網店已供預訂。

Night Driver限量版腕錶是Monaco（摩納哥）系列錶款的最新成員，首次配備全夜光藍色外盤。（TAG Heuer）

TAG Heuer Monaco系列自1969年面世，起先是為賽車手的計時需要而設計，用作計算完成一圈賽道、一個時段或其他事項所需時間。流行文化上， 已故荷里活動作影星史提夫麥昆（Steve McQueen）於1971年賽車片《Le Mans》中佩戴首款Monaco「午夜藍」（Midnight Blue），令該錶成為經典。最新款的Night Driver錶面為碳灰色（charcoal grey），但古典錶盤格式布局，與元祖Midnight Blue類近，可以視為是對經典的一個致敬。

是次Night Driver沿用Monaco正方搭配內圓雙錶盤結構，錶盤中間圓形呈現碳灰色，而錶盤外圍的淺灰（opaline-grey），與時針、分針、計時秒針、圓點時標及小刻度均塗有亮藍色Super-LumiNova夜光塗層，大為延伸夜光性能至更廣泛的錶面範圍。塗層在夜間黑暗中會散發亮藍色，效果維持達3小時，其對比明確，讓各項標示尤顯清晰，方便用家精確讀時。

Super-LumiNova夜光塗層在夜間黑暗中會散發亮藍色，效果維持達3小時，其對比明確，讓各項標示尤顯清晰。（TAG Heuer）

TAG Heuer Monaco Chronograph Night Driver更多細節：

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