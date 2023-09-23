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40歲決定你的晚年幸福　不惑之年做好這5件事

個人增值 21:45 2023/09/23

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一個人的晚年生活過得如何，很有可能在他40歲的時候就決定了。在不惑之年，40歲的你應已是一個做事周全的人，就算事情再複雜也不能令你迷惑，已經能夠堅定不移地去走你的路。在這個歲數，你做的一切都對晚年生活有很大的影響，以下列舉5件事，只要你能辦好，晚年有福。

40歲的身體　決定你晚年的病痛

是否發現身邊同齡的朋友開始中年發福？甚至自己的也開始長出肚腩來？身體開始出現各種警號了，你有沒有正視這些訊號？好不容易勞累了半輩子，難度退休後還要不停進出醫院嗎？

趁着40歲仍有一定體力，多嘗試不同的鍛練，每周堅持多做帶氧運動，老了仍有強健體魄的你，會感謝40歲時仍堅持流下的汗水。別讓晚年的身體為年輕的你買單，你年輕時許下的願望，要有強健的體魄才能實現。

40歲的脾氣　決定你晚年是否孤獨

美國認知神經學權威Antonio Damasio發現，原來EQ也會老化，一個人的EQ在40歲之前會成長，變得愈來愈高，但在40歲以後會降低。這可能是因為物理性的變化，他認為如果額葉功能愈好，EQ表現會愈佳。

不過，也有可能是因為你累積了一定的人生經驗，在40歲中年時就開始有前輩的架子，認為自己總是對的、別人要遷就你是理所當然的。

在職場時，你擺架子，大家可能還會因為你的地位而尊重你。一旦你退下來就未必再有這種禮遇。屆時你會人愈老、人際關係愈難俱圓，對社交往來不再感興趣，人變得愈來愈孤獨。

一個人的性格很難改變，但耐性及好脾氣是可以培養出來的，善待他人等於善待晚年的自己。

40歲時放下　晚年才會有得着

「沉沒成本」是經濟學的用語，指已經發生且不可收回的成本。人們常常會因沉沒成本而影響未來，但在步入不惑之年的時候，我們應當學習適度地放下「沉沒成本」，不要再糾結於你擁有的一切，無論是工作還是人際關係，如果不適合自己，不要害怕失去，要放下才會讓往後的你有更大的得着。

40歲的消費觀　決定你晚年的經濟

40歲時能否好好約束自己，決定你晚年是否可以安然度過。如果你一生揮霍，退休後沒有足夠的收入支持你的開支，你只能把生活質素降低。如果40歲還未好好約束自己，晚年時還要償還年輕時留下來的債。

儲蓄是個好習慣，40歲前你的收入可能都用於增值自己、用於供養父母和子女，只有一小部分的儲蓄是留給自己的。但40歲後要增加留給自己的一部分，假設你60歲退休，晚年是否能夠達到財富自由，很視乎這20年間的儲蓄紀律。

40歲的投資　決定你晚年的被動收入

你嚮往的退休生活是如何的？很惬意地到處遊玩，不再為工作而煩惱，這種生活的成本是很龐大的，單靠儲蓄並不足夠，因為銀紙會貶值，如何讓有限的本金支持你最少長達二、三十年的退休生活，創造被動收入是很重要的。

能夠為你帶來長遠被動收入的組合，不是等你60歲後才建立，必需在步入晚年前就已經規劃好。現在開始計算你的退休每月所需，然後盤點自己的手頭資產是否能夠穩健地提供回報，你就能了解當中的缺口，為這個目標而好好理財，讓你步入晚年也有足夠的安全感。

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