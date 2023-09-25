【加密市場一周】香港就JPEX案採執法行動｜德銀提供數字資產保管服務

上周，加密貨幣市場交易量下跌至273億美元。比特幣於周三報27,176美元，上升4.14%。以太幣一周上升2.72%，周三報1,643美元。

香港警方就JPEX案採執法行動

據《南華早報》報導，香港當局已經逮捕了六人（編按：截至9月22日，已有11人被捕），包括兩名社交媒體影響者，與對加密交易所JPEX的調查有關。據香港市場監管機構證券期貨事務監察委員會稱，位於香港的JPEX在未獲得許可的情況下運營，警方已經收到了1408多份有關該平台的投訴。本地媒體報導，投訴涉及的金額總計1.28億美元。在這些流動性挑戰之際，JPEX表示將在星期一之前從其Earn Trading界面上撤銷所有交易，同時確保正在進行的訂單並調整提款費用。該交易所還表示，正在考慮改組為去中心化自治組織（DAO）。該交易所還承諾繼續運營並批評證監會的行動。JPEX自2022年7月以來一直在證監會的投資者警示清單上。

德銀提供數字資產保管服務

德意志銀行與瑞士加密公司Taurus合作，為機構客戶提供加密貨幣和token化資產的保管服務。這個合作允許該銀行為客戶保管一系列特定的加密貨幣和傳統金融資產的token化版本。德意志銀行還申請了在德國運營加密貨幣保管人的監管批准。德意志銀行已經概述了其數字資產保管服務的商業模式。該銀行計劃通過保管費來產生收入，這些費用將用於安全保管客戶的數字資產，但隨著服務的進展，它打算擴展其費用結構，包括token化服務和交易功能的費用。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,638點，一周上升4.7% ；信昇比特幣指數報6,571點，一周上升5.2%；信昇以太幣指數報14,123點，一周上升3.2%; 信昇加密穩定幣報999.35點。信昇比特幣現價指數報27,203點，一周上升5.2%；信昇以太幣現價指數報1,643點，一周上升3.1%。

指數 指數水平（點）(截至2023-09-20) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5638 +4.7% (+255) 信昇比特幣指數 6571 +5.2% (+325) 信昇以太幣指數 14123 +3.2% (+437) 信昇加密穩定幣指數 999.35 +0.01660% (+0.16585) 信昇比特幣現貨指數 27203 +5.2% (+1345) 信昇以太幣現貨指數 1643 +3.1% (+50)

*截至2023年8月16日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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