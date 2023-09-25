地產業市況受壓 發展商疫後策略宜靈活變通

隨着旅遊業復甦，香港經濟亦較疫情期間有所改善，本港第二季實質本地生產總值更錄得按年增長1.5%。然而，香港地產業仍然受壓，發展商面臨不同挑戰，例如環球經濟不穩、加息等，使投資決定變得更為審慎。要為未來做好準備，本地地產業界領導層應放眼宏觀市場氣候，因時制宜訂立業務策略，以穩守業務。

疫後市場環境多變 考驗業務發展能力

香港地產市場受疫情及環球經濟大幅影響，加上高利息環境、需求減弱、消費模式轉變等因素，業界領導層普遍認為本港經濟大環境將變得與上世代迥然不同，因此制定業務策略時亦需要按企業現況而重新設計。

香港金融管理局於2023年兩度上調貼現窗基本利率至5.75厘，達到自2007年12月以來的最高位。業界預料加息的影響將持續一段時間，對地產業亦帶來不同程度的影響。雖然樓價於2023年第二季按季下跌1.2%，並預期在2023年下半年將繼續下降，但按揭利率已較加息周期前上升兩倍，令置業成本增加，繼而削弱香港人的置業意欲。此外，高息環境亦使發展商投資變得更為審慎，有可能影響他們投資新項目，未必會如以往般大手投放資源在本地市場。

除經濟大環境外，由於本地市場狀況及人文特質與其他地區不同，發展商未必能夠借鏡其他地區以制定業務策略。加上現時市場環境複雜，前景未明，以上種種因素均考驗業界領導層掌控業務發展的能力。

疫後地產市場瞬息萬變，因應市況，業界領導層需做好準備，靈活地調整業務策略，並以創新精神帶領企業緊握發展機遇，迎接前所未見的挑戰。

領導層策略應具前瞻性、靈活應變

首先，在策劃企業發展方向時，領導層應更具前瞻性，針對公司需要而制定策略，同時亦要保留足夠靈活應變的空間。不同於企業以往大多制定五年，甚至十年的長遠發展計劃，領導層亦應制定短期策略，以兩至三年為目標，方可更從容應對市場急速的變化。例如在短期內集中改善本地業務，利用大數據重整企業發展方向，長遠則計劃進軍或增加投資大灣區以及其他鄰近地區市場等等。若企業打算進軍其他市場，領導層應對企業自身的財政狀況、資源、人才儲備及其他發展因素有充分了解，從而制定一套最合適的方案。

利用創新科技實現數碼轉型

其次，面對成本上漲的挑戰，企業領導層除了需具備創新思維外，亦要有將想法轉化為實質業務成果的能力。房地產科技（PropTech）是近年地產市場的創新成果，在內地市場被大規模應用，能為地產市場提供嶄新的技術解決方案，以促進業務發展。當中，AI和大數據分析技術能提供實時市場數據，更準確地預測市場趨勢，協助領導層即時掌握市場脈搏。發展商亦可以透過數碼轉型提升業務營運效率，並引入新建築技術減少建築時間及成本，同時提高投資回報；亦可在商業、零售地產，以及物業管理服務引入大數據管理技術，增加商戶信息透明度。

熟知企業及市場特質 釐清問題、點出關鍵

未來地產市場的機遇及挑戰並存，領導層需具備釐清及解決問題的能力和勇氣，在市場前景未明的情況下仍能制定清晰的企業發展方向，帶領團隊捉緊每一個發展機遇。此外，他們亦需熟知企業特質及文化，以及了解所在市場的人文特質，方可在市場大環境全面革新的情況下滿足不同客戶的需要，彰顯企業獨有的市場價值。

其實世上並無任何靈丹妙藥適用於所有企業的疑難雜症，雖然現時香港發展商面臨多重挑戰，但本地地產市場仍有不少發展機遇。無論前景如何，業界領導層都必須懂得靈活變通，有能力將公司資產回報最大化，要能策遠瞻，亦能未雨綢繆。

【關於作者】吳浩然為海德思哲（Heidrick & Struggles）香港辦事處諮詢顧問，具備多年人力資源諮詢及領導人才搜尋經驗，幫助本地及跨國房地產、銀行及資產管理公司客戶制定人力資源策略，包括領導層變更、繼任計劃及領導力諮詢，以改善企業文化及管理，從而促進企業的長遠發展。

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