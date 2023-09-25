  • 29°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地產業市況受壓 發展商疫後策略宜靈活變通

博客 08:00 2023/09/25

分享：

分享：

隨着旅遊業復甦，香港經濟亦較疫情期間有所改善，本港第二季實質本地生產總值更錄得按年增長1.5%。然而，香港地產業仍然受壓，發展商面臨不同挑戰，例如環球經濟不穩、加息等，使投資決定變得更為審慎。要為未來做好準備，本地地產業界領導層應放眼宏觀市場氣候，因時制宜訂立業務策略，以穩守業務。

疫後市場環境多變  考驗業務發展能力

香港地產市場受疫情及環球經濟大幅影響，加上高利息環境、需求減弱、消費模式轉變等因素，業界領導層普遍認為本港經濟大環境將變得與上世代迥然不同，因此制定業務策略時亦需要按企業現況而重新設計。

香港金融管理局於2023年兩度上調貼現窗基本利率至5.75厘，達到自2007年12月以來的最高位。業界預料加息的影響將持續一段時間，對地產業亦帶來不同程度的影響。雖然樓價於2023年第二季按季下跌1.2%，並預期在2023年下半年將繼續下降，但按揭利率已較加息周期前上升兩倍，令置業成本增加，繼而削弱香港人的置業意欲。此外，高息環境亦使發展商投資變得更為審慎，有可能影響他們投資新項目，未必會如以往般大手投放資源在本地市場。

除經濟大環境外，由於本地市場狀況及人文特質與其他地區不同，發展商未必能夠借鏡其他地區以制定業務策略。加上現時市場環境複雜，前景未明，以上種種因素均考驗業界領導層掌控業務發展的能力。

疫後地產市場瞬息萬變，因應市況，業界領導層需做好準備，靈活地調整業務策略，並以創新精神帶領企業緊握發展機遇，迎接前所未見的挑戰。

領導層策略應具前瞻性、靈活應變

首先，在策劃企業發展方向時，領導層應更具前瞻性，針對公司需要而制定策略，同時亦要保留足夠靈活應變的空間。不同於企業以往大多制定五年，甚至十年的長遠發展計劃，領導層亦應制定短期策略，以兩至三年為目標，方可更從容應對市場急速的變化。例如在短期內集中改善本地業務，利用大數據重整企業發展方向，長遠則計劃進軍或增加投資大灣區以及其他鄰近地區市場等等。若企業打算進軍其他市場，領導層應對企業自身的財政狀況、資源、人才儲備及其他發展因素有充分了解，從而制定一套最合適的方案。

利用創新科技實現數碼轉型

其次，面對成本上漲的挑戰，企業領導層除了需具備創新思維外，亦要有將想法轉化為實質業務成果的能力。房地產科技（PropTech）是近年地產市場的創新成果，在內地市場被大規模應用，能為地產市場提供嶄新的技術解決方案，以促進業務發展。當中，AI和大數據分析技術能提供實時市場數據，更準確地預測市場趨勢，協助領導層即時掌握市場脈搏。發展商亦可以透過數碼轉型提升業務營運效率，並引入新建築技術減少建築時間及成本，同時提高投資回報；亦可在商業、零售地產，以及物業管理服務引入大數據管理技術，增加商戶信息透明度。

熟知企業及市場特質  釐清問題、點出關鍵

未來地產市場的機遇及挑戰並存，領導層需具備釐清及解決問題的能力和勇氣，在市場前景未明的情況下仍能制定清晰的企業發展方向，帶領團隊捉緊每一個發展機遇。此外，他們亦需熟知企業特質及文化，以及了解所在市場的人文特質，方可在市場大環境全面革新的情況下滿足不同客戶的需要，彰顯企業獨有的市場價值。

其實世上並無任何靈丹妙藥適用於所有企業的疑難雜症，雖然現時香港發展商面臨多重挑戰，但本地地產市場仍有不少發展機遇。無論前景如何，業界領導層都必須懂得靈活變通，有能力將公司資產回報最大化，要能策遠瞻，亦能未雨綢繆。

【關於作者】吳浩然為海德思哲（Heidrick & Struggles）香港辦事處諮詢顧問，具備多年人力資源諮詢及領導人才搜尋經驗，幫助本地及跨國房地產、銀行及資產管理公司客戶制定人力資源策略，包括領導層變更、繼任計劃及領導力諮詢，以改善企業文化及管理，從而促進企業的長遠發展。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元強勢將持續多久？人民幣及日圓何時走強？亨達羅明立分析美元兌主要貨幣走勢及部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 吳浩然 海德思哲香港辦事處諮詢顧問

欄名 : 見賢思哲

最新專欄文章 更多

奢侈品企業也要「搶人才」　採全渠道零售　把握疫後機遇
2023/08/17
奢侈品企業也要「搶人才」　採全渠道零售　把握疫後機遇
兼備「成功鐵三角」特質　領軍企業走進大灣區
2023/07/12
兼備「成功鐵三角」特質　領軍企業走進大灣區
經濟衰退 代理商 宏觀分析 香港物業 經濟數據表現 市場拓展 樓價 數碼轉型 經濟 宏觀市場

上一篇文章

【加密市場一周】香港就JPEX案採執法行動｜德銀提供數字資產保管服務

下一篇文章

無孩夫婦生意月賺5萬 現金+股票近1000萬 想3年內退休 應如何部署？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款