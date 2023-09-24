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港股還有吸引力嗎？Webull︰平台港股成交量挫25%　資金流向美股

個人增值 10:00 2023/09/24

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在加息的大環境下，高息產品比比皆是。無論是銀行定存或是美國國債，甚至乎是港府早前發售的銀色債券，各類型的投資產品也見5厘高息。反觀港股持續弱勢，到底在現時市況下，股票還有甚麼吸引力？

香港互聯網券商Webull（微牛）行政總裁蘇智健（Mills）接受本網專訪指出，市場表現有高有低屬正常周期循環，認為「股票始終是投資組合的核心，除非是短炒的客戶，不然你揀選了心水公司的股票，總會保持一定份額，可以收取當中的股息、捕捉其上升空間等等，有其投資價值在。」

Mills表示，目前股票表現較弱、銀行存款利息較高等等情況，也是因為高息率引起資金流動所致，形容「這只不過是一個自然現象」。他指出，在股票走勢放緩下，隨之而來便是投資者把對沖工具納入投資組合，以抵禦股市波動風險，同時在股市弱勢時提高回報。

借衍生工具對沖股市風險

「有不少客人反映，希望我們提供更多股票期權產品。有見他們利用衍生工具進行對沖，相關產品近期交易量亦有上升的趨勢。」根據Webull數據，從2022年6月開始，平台的衍生工具交易量持續上升，特別在2023年6月至8月期間，期權產品交易量按年升超過150%。Millis認為，對於投資新手來說，衍生工具大概未夠簡單直接，希望未來向投資者進行更多教育。

除此之外，Mills也發現最近6個月至9個月間，散戶資金從港股流向美股。根據Webull平台客戶數據，港股成交量從2022年第四季起不斷下跌，由當時按年增長5.1%持續跌至2023年第二季的按年下跌25.6%；反觀同期（2023年第二季）美股成交量按年升9.5%。

散戶資金流向美股　港股成交按年急跌

Mills又指出，從股市成交額可以反映投資者近期的態度轉趨謹慎。「很多事情正在市場發生⋯⋯投資者也是聰明的，當見到市場投資金額收縮時，也會意識到這個市場偏向謹慎，從而收慢他們的投資步伐，直至上升的軌道再次出現、市場再度變得活躍，一些聰明的資金才會走出來。」

市場出現波幅，自不然吸引一班炒家，Mills形容「其實很考功夫」，加上交易會產生成本，認為整體來說並非這麼有利於頻繁交易。

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