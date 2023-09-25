百歲老人工作到99歲︰我不太喜歡退休

美國一位100歲的老人Madeline Paldo從18歲到99歲，工作了80多年，最近才退休。她認為工作是她長壽的重要因素。

喜歡快樂工作

據CNBC引述Paldo表示，之前的工作讓她忙碌，她很喜歡。她説：「退休，我不太喜歡。」

她的家族在芝加哥創辦了一家招牌製作公司，她負責辦公室工作，經常與客戶互動，這是她最喜歡的工作部分。

她說，自己喜愛和公衆打交道、和人待在一起，所以這份工作很令人愉快，她也喜歡去上班。

正向人際關係

Paldo也非常重視家人和朋友。哈佛大學一項持續85 年的研究發現，正向的人際關係可以讓人更快樂，並有助長壽。

愛因斯坦醫學院衰老研究所醫學和遺傳學副教授Sofiya Milman說：「許多百歲老人都提到人際關係、家庭、社區和朋友的重要性。」

Paldo在100歲時仍保持健康的社交關係，與孩子們一起出去吃飯、參加家庭活動。她最近還參加了一場婚禮。

她還喜歡每周日與兒子一起去Dunkin’ Donuts同朋友見面：「我每周都期待著這件事。」

Paldo說，她很幸運有幾個與她年齡相仿的朋友，他們經常去她家吃午餐。

遺傳因素

Milman指出，一般來說，女性的平均壽命比男性長，而且長壽也與遺傳有很大關係。Paldo的姐姐活到了103歲，不過她們的父母84歲過世，家族中其餘的姐妹沒有很長壽。

素食為主、保持活躍

Paldo的目標是保持活躍。她表示，自己仍能很好地四處走動、上下樓梯，精力充沛，作爲百歲老人而言，身體狀態非常好。

她也盡可能地健康飲食，素食習慣是從小養成的：幼年時，家中有7個孩子，買不起肉，她父親建了一個大花園，所以他們主要吃蔬菜，肉吃得不多。

現在，她也不吃垃圾食品，並是一個飲食健康愛好者。

樂觀

Milman說，百歲老人通常也比較樂觀。Paldo符合這種描述：她表示，自己沒有太大壓力，因為「一切都可以解決。」

「我很幸運能活到100歲，而且身體還這麼健康，」Paldo說，「我對自己的健康毫無怨言。我還能走路、說話，也沒有疼痛。」

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