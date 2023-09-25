  • 29°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百歲老人工作到99歲︰我不太喜歡退休

退休規劃 08:30 2023/09/25

分享：

分享：

美國一位100歲的老人Madeline Paldo從18歲到99歲，工作了80多年，最近才退休。她認為工作是她長壽的重要因素。

喜歡快樂工作

據CNBC引述Paldo表示，之前的工作讓她忙碌，她很喜歡。她説：「退休，我不太喜歡。」

她的家族在芝加哥創辦了一家招牌製作公司，她負責辦公室工作，經常與客戶互動，這是她最喜歡的工作部分。

她說，自己喜愛和公衆打交道、和人待在一起，所以這份工作很令人愉快，她也喜歡去上班。

正向人際關係

Paldo也非常重視家人和朋友。哈佛大學一項持續85 年的研究發現，正向的人際關係可以讓人更快樂，並有助長壽。

愛因斯坦醫學院衰老研究所醫學和遺傳學副教授Sofiya Milman說：「許多百歲老人都提到人際關係、家庭、社區和朋友的重要性。」

Paldo在100歲時仍保持健康的社交關係，與孩子們一起出去吃飯、參加家庭活動。她最近還參加了一場婚禮。

她還喜歡每周日與兒子一起去Dunkin’ Donuts同朋友見面：「我每周都期待著這件事。」

Paldo說，她很幸運有幾個與她年齡相仿的朋友，他們經常去她家吃午餐。

遺傳因素

Milman指出，一般來說，女性的平均壽命比男性長，而且長壽也與遺傳有很大關係。Paldo的姐姐活到了103歲，不過她們的父母84歲過世，家族中其餘的姐妹沒有很長壽。

素食為主、保持活躍

Paldo的目標是保持活躍。她表示，自己仍能很好地四處走動、上下樓梯，精力充沛，作爲百歲老人而言，身體狀態非常好。

她也盡可能地健康飲食，素食習慣是從小養成的：幼年時，家中有7個孩子，買不起肉，她父親建了一個大花園，所以他們主要吃蔬菜，肉吃得不多。

現在，她也不吃垃圾食品，並是一個飲食健康愛好者。

樂觀

Milman說，百歲老人通常也比較樂觀。Paldo符合這種描述：她表示，自己沒有太大壓力，因為「一切都可以解決。」

「我很幸運能活到100歲，而且身體還這麼健康，」Paldo說，「我對自己的健康毫無怨言。我還能走路、說話，也沒有疼痛。」

相關文章：

退休年紀應繼續工作？美國管理學大師：有助長壽　人生最後1/3可作最好貢獻

【延遲退休】若工時、壓力減　加拿大半數老人選擇繼續工作

【退休規劃】6種退休型態　從「繼承者」到「退縮者」　都有合適的理財工具

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元強勢將持續多久？人民幣及日圓何時走強？亨達羅明立分析美元兌主要貨幣走勢及部署

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

40歲決定你的晚年幸福　不惑之年做好這5件事
2023/09/23
40歲決定你的晚年幸福　不惑之年做好這5件事
【理財加油站】百萬富豪3個必學理財習慣　跌市中自救必學
2023/09/22
【理財加油站】百萬富豪3個必學理財習慣　跌市中自救必學
【理財加油站】富家子弟注定比窮孩子聰明？劍橋研究：從小快樂閲讀可提高智力
2023/09/20
【理財加油站】富家子弟注定比窮孩子聰明？劍橋研究：從小快樂閲讀可提高智力
【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態
2023/09/19
【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態
僅52%港人會儲蓄應急　這個年齡層最懂「積穀防饑」
2023/09/14
僅52%港人會儲蓄應急　這個年齡層最懂「積穀防饑」
哈佛大學 芝加哥 正能量 養生 壓力 退休 美國

下一篇文章

滙豐︰70%港人擬退休後繼續工作　香港生活質素低於全球平均
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款