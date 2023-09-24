亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 精明消費 09:00 2023/09/24 分享： 分享： 「亞洲萬里通」里數不止換國泰機票，現在可換HK Express機票了！今集《理財最前線》同大家試下用里數換HK Express機票，原來要做好這個步驟才可以，過程中有3大位置需要注意！即用2分鐘睇︰ 理財最前線 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 2023/09/17 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 2023/09/12 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 2023/09/04 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 2023/09/03 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 2023/08/20 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 國泰航空 著數優惠 網絡熱話 亞洲萬里通 機票 HK Express