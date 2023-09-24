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亞洲萬里通可換HK Express機票　連結賬戶先換到　3大細節要注意

精明消費 09:00 2023/09/24

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「亞洲萬里通」里數不止換國泰機票，現在可換HK Express機票了！今集《理財最前線》同大家試下用里數換HK Express機票，原來要做好這個步驟才可以，過程中有3大位置需要注意！即用2分鐘睇︰

理財最前線
亞洲萬里通可換HK Express機票　連結賬戶先換到　3大細節要注意
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欄名 : 理財最前線

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