【港元定存】本周逼近5厘 收息1.2萬元撼贏綠債 收息攻略 20:30 2023/09/22 分享： 分享： 綠色債券的保底息有4.75厘，但銀行不讓綠債專美，集中爭奪大額資金，港元定存年利率在本周逼近5厘，半年期高達4.9厘，3個月存期有4.8厘，全期賺逾1.2萬元，隨時比綠債收息更多！即用2分鐘睇︰ ET至高息 【港元定存】本周逼近5厘 收息1.2萬元撼贏綠債 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款2023】4個月4.88厘、半年期4.9厘！5款高息定存 比綠債賺息更多 今日 【定期存款2023】4個月4.88厘、半年期4.9厘！5款高息定存 比綠債賺息更多 【港元定存】渣打再加存息 一般客戶港元4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率） 今日 【港元定存】渣打再加存息 一般客戶港元4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率） 50萬元定期存款｜1年收息$23,000、半年賺$12,250、3個月速拿走6,250 今日 50萬元定期存款｜1年收息$23,000、半年賺$12,250、3個月速拿走6,250 10萬元定期存款 │1年收息$4,400硬撼綠債、6銀行超過4.5厘 今日 10萬元定期存款 │1年收息$4,400硬撼綠債、6銀行超過4.5厘 收息產品 財富及資產管理 被動收入 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 定期存款 港元 綠色債券 銀行