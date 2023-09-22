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【港元定存】本周逼近5厘　收息1.2萬元撼贏綠債　

收息攻略 20:30 2023/09/22

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綠色債券的保底息有4.75厘，但銀行不讓綠債專美，集中爭奪大額資金，港元定存年利率在本周逼近5厘，半年期高達4.9厘，3個月存期有4.8厘，全期賺逾1.2萬元，隨時比綠債收息更多！即用2分鐘睇︰

ET至高息
【港元定存】本周逼近5厘　收息1.2萬元撼贏綠債　
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欄名 : 存款收息

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